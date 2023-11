E’ un torinese l’autore del manifesto ufficiale del Tour de France 2024

E’ un torinese di 34 anni, Niccolò Canova, ad aver disegnato il manifesto ufficiale del prossimo Tour de France edizione 2024, la corsa ciclistica più seguita al mondo che prenderà l’avvio da Firenze, toccherà Bologna, Rimini e Torino e, dopo una lunga cavalcata, terminerà a Nizza.

Un disegnatore italiano, come impone la regola che vuole che a disegnare il manifesto ufficiale sia un disegnatore del Paese che ospita la “gran partenza” della corsa. L’autore è italiano, dunque, e il comune denominatore del manifesto è il giallo del sole che unisce la partenza italiana con il traguardo finale, la Costa Azzurra.

Un manifesto che ben caratterizza l’edizione 2024 del Tour che avrà in Nizza e nel sole della Costa Azzurra il suo epilogo.Lungo il curriculum, nonostante la giovane età, di Niccolò Canova, artista visivo e illustratore di Torino. Tra le varie collaborazioni si possono citare quelle con ONU, The New York Times, IL sole 24 Ore, L’Espresso, La Stampa, Il corriere della Sera, La Repubblica, Disney, Lancôme, Clarins, Bulgari, Tod’s, Huawei, Samsung, Sportmax, Camera Moda, Mondadori, HarperCollins, Rizzoli, Eni gas e luce ed altri.

Un artista che si contraddistingue per l’uso attento e delicato del colore e delle forme attraverso le quali, sperimentando sempre con tecniche differenti, riesce a raccontare storie, persone ed emozioni, creando un immaginario onirico.