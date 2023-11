Con eBike Biella via lungo la Serra, Anello alto Andrate, Sentierochenonc'è e rientro da San Carlo, FOTO

Dopo la Serra, oggi piuttosto "umida", saliamo dietro Andrate scontrandoci con un fondo un pò scivoloso. Peccato per la nebbia (nuvola bassa) che ci raffredda non poco. Tornati verso l'inizio del Tracciolino, non possiamo perderci il ponte del Sentiero che non c'è..! Posto sempre affascinante. Poi un pò di trasferimento verso San Carlo con sosta "caffè" alla Bossola di Graglia.

Dal Rifugio del Pettirosso inizia il divertimento vero. Il primo tratto è un single trek a tornanti ma facile facile. Poi a seguire tutto un pò più rotto fino alla strada che porta a Bagneri. Visto il fondo particolarmente scivoloso, oggi rinunciamo alla discesa all'Infernone, optando per il passaggio sul ponte sull'Elvo più a valle. La risalita verso Sordevolo a causa del fondo bagnato e pieno di fogliame è tutt'altro che banale. Ancora qualche deviazione per completare la giornata prima di una sosta al Vecchio Ciliegio per una Boom calda!!!

Chiudiamo con 55,30km 1.114d+ in 3h30m

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella, e venite con noi