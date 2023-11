Sabato e domenica la Lega in piazza a Biella per illustrare i risultati al Governo

Riceviamo e pubblichiamo:

"Questo fine settimana la Lega torna in piazza a Biella per incontrare i cittadini e illustrare un anno di governo. Ai gazebo ci si potrà tesserare e verrà consegnato un opuscolo informativo con i maggiori risultati e traguardi.

Abbiamo reso concreto il taglio del cuneo fiscale aumentando gli stipendi dei redditi più bassi, abbiamo rivalutato le pensioni minime e ridotto la pressione fiscale.

Con quota 103 – ovvero si va in pensione a 62 anni di età e 41 di anzianità contributiva - ci saranno fino a 50mila pensioni in più dal mondo del lavoro nei prossimi due anni. Si è iniziato il percorso di legislatura per superare definitivamente la legge Fornero e arrivare a Quota 41, che resta l’obiettivo di legislatura: con 41 anni di contributi versati, vai in pensione.

Abbiamo innalzato il tetto della Flat-Tax per le partite IVA da 65 a 85mila euro di fatturato e abolito l’acconto a novembre per 2,5 milioni di partite IVA. Per la prima volta in 50 anni, grazie alla Lega non si pagheranno più le tasse in anticipo ma ad anno concluso e reddito guadagnato.

Sono ripartiti più di 2000 cantieri per strade, autostrade e ferrovie. Con un emendamento della Lega al Senato sono stati sbloccati 5 milioni di euro destinati alla progettazione della linea ferroviaria Biella-Novara e ai primi lavori propedeutici all’elettrificazione. Sempre grazie alla Lega, sono stati stanziati 385 milioni di euro per il finanziamento della Pedemontana.

Sarà anche l’occasione per illustrare l’iter del ddl sull’Autonomia differenziata, in vista dell’approdo in aula che seguirà l’approvazione in Consiglio dei Ministri avvenuta a inizio anno. Dopo il voto favorevole all’unanimità in commissione bicamerale per le questioni regionali, si sono infatti conclusi questa settimana anche i lavori sulle proposte emendative in commissione al Senato. Siamo convinti della bontà di questa riforma fondamentale e non arretreremo di un millimetro continuando a perseguire i principi di responsabilità, trasparenza, buona amministrazione e assicurando più potere decisionale al cittadino nel momento del voto".

I gazebo saranno:

Sabato mattina dalle 09:30 alle 12:30 in piazza Falcone, Corso 53° Fanteria angolo via Valle d'Aosta

Sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 in piazza Santa Marta

Domenica mattina dalle 09:30 alle 12:30 ai giardini Zumaglini nei pressi dell'ATL