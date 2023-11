E’ stata indetta una convocazione della III Commissione Consiliare per mercoledì 22 novembre 2023 alle ore 18,00 presso Palazzo Pella, via Tripoli n. 48 – quarto piano, per l’esame del seguente ordine del giorno:

1) Urbanistica - Accorpamento al demanio comunale di sedime delle vie Cernaia e Serralunga;

2) Urbanistica - Ricognizione usi civici - Territorio ex comune di Chiavazza;

3) Varie ed eventuali.