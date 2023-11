In migliaia a Ben Cuncià, le parole dei ristoratori: “Grande successo: molti i partecipanti da fuori provincia”, FOTO

La 6a edizione di “Ben Cuncià”, il Festival biellese della polenta concia, si rivela un successo senza precedenti e grazie a un’attenta e diffusa promozione, accoglie numerosi gruppi da fuori regione.

“La Pro Loco di Biella, organizzatrice dell’evento, è stata decisiva – affermano con entusiasmo i ristoratori – La scelta dei giusti canali ha influito positivamente sulla partecipazione e nonostante la preparazione dei nostri collaboratori, è stata dura riuscire a servire tutti prontamente. Questo successo inaspettato indica che Biella ha tutte le potenzialità per promuovere un territorio ricco e attrattivo”.

In moltissimi da Torino, Milano e anche Genova: “Ottima la partecipazione di Vercelli e delle zone limitrofe, ma ciò che sorprende è l’incredibile quantità di gruppi numerosi provenienti da altre regioni: non solo per conoscenza, la maggioranza si è recata a Biella appositamente”.

Il tour gastronomico ha permesso alle attività locali di promuoversi grazie alla sola partecipazione e l’offerta ha saputo soddisfare i clienti che arrivavano da lontano: “Occorre puntare sulla qualità dei prodotti, perché unita all’eccellente comunicazione degli organizzatori permetterà di promuovere i locali, il territorio e le sue bellezze, nonché le specialità tipiche e locali”.

L’incredibile partecipazione è stata confermata da: Trattoria Canal Secco Antico; La Villa 840; Trattoria Tre Scalini; Agriturismo La Fucina e Ristorante Pralino che hanno dimostrato l’affluenza citando Milano, Torino, Genova, Alessandria, Asti, Novara, Alagna e numerose altre province da fuori Piemonte.