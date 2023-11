EartHeart, “Il cuore della terra”: musica e arte per la sostenibilità.

La pièce teatrale ospitata dalla Fondazione Perosi narra la potenza dell’acqua che tutto avvolge tracimando le anime, il respiro del vento che spesso tradisce la rotta delle nostre speranze, il fuoco che scalda e scioglie i corpi, la roccia che si spacca, l’aspro e ambiguo incanto del ghiaccio silente: potente è la sfida delle alture e degli abissi.

Il progetto artistico EartHeart si propone di esplorare gli elementi chiave della sostenibilità attraverso la musica e l'arte.

La Fondazione Perosi consolida il suo rapporto di collaborazione con la Compagnia Egri Bianco Danza per la realizzazione di questa installazione performativa in cui i danzatori si sono immersi in diversi ecosistemi per sperimentare la potenza e la fragilità della natura sul proprio corpo. Il suono di questi ecosistemi, che è stato catturato dagli studenti del METS - Conservatorio di Cuneo e rielaborato dal compositore Gianluca Verlingieri, ex studente dell'Accademia Perosi, dovrà diffondere in sala la musica, attraverso il pubblico, indossandola letteralmente grazie a mini altoparlanti, e muovendosi nello spazio "installativo", creando molteplici e imprevedibili combinazioni di materiali sonori che andranno a influire in tempo reale sull’azione coreutica dei danzatori concepita da Raphael Bianco.

EartHeart è un evento unico in cui il pubblico diventa parte attiva della performance e ha un ruolo determinante nella modulazione e rimodulazione dello spazio, del suono e dell'azione coreografica. L'obiettivo è quello di creare un'esperienza coinvolgente e interattiva che permetta al pubblico di riflettere sul nostro rapporto con la natura e l'importanza della sostenibilità.

"Siamo entusiasti di presentare EartHeart e invitiamo tutti a partecipare a questa straordinaria esperienza artistica che celebra la bellezza e la fragilità del nostro pianeta - afferma il direttore artistico, Stefano Giacomelli, da sempre attento scopritore e promotore degli artisti più innovativi - L'intenzione è quella di offrire al pubblico la faccia contemporanea delle performing arts e dare spazio alla sperimentazione e alle avanguardie. Ho voluto Eart Heart per raccontare attraverso una pièce gli Obiettivi dell'Agenda 2030, per informare e coinvolgere il pubblico riguardo alle tematiche di sviluppo sostenibile e ai cambiamenti climatici."

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Assistente alla coreografia: Elena Rolla

Stage concept: Kokoschka Revival con il contributo di Ana Shametaj (art direction), Andrea Giomi (interaction sound design), Fabio Brusadin (interaction visual design) Giulio Olivero, Valentina Micòl Carnevali e Nicoló Brunetto (scenografia)

Luci: Tommaso Contu

Maitre de ballet: Vincenzo Galano

Danzatori: Jon Aizpun, Gianna Bassan, Vincenzo Criniti, Chiara D’Angelo, Cristian Magurano, Francesco Morriello, Oksana Romaniuk

Il progetto EartHeart ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena"

L'evento si terrà martedì 21 novembre 2023 alle ore 20.45 presso l'Auditorium - Palazzo Gromo Losa a Biella. I biglietti sono disponibili al prezzo di 15,00 € per l'intero, 10,00 € per gli Under 27 e 5,00 € per gli Under 13.

Per ulteriori informazioni e acquisto dei biglietti, si prega di visitare il sito web della Fondazione Perosi o contattare il numero 015 29040.

Abbonamenti alla stagione concertistica in vendita presso la biglietteria.

Fondazione Accademia Perosi

Sito web: www.accademiaperosi.org

Email: info@accademiaperosi.org

Telefono: 015 29040

