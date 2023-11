Censimento regionale dei caffè storici del Piemonte: a Biella la presentazione per ottenere il riconoscimento

Lo scorso 17 ottobre il consiglio regionale del Piemonte ha dato il via libera al censimento dei caffè storici e dei mercati di valore storico e di tradizione, luoghi che hanno segnato la storia dei costumi Piemontesi. E questa settimana l'assessore regionale Vittoria Poggio alla Cultura, Turismo e Commercio che ha promosso l'iniziativa, sarà a Biella per spiegare i dettagli del censimento.

L'appuntamento è mercoledì 22 novembre alle 15 in Camera di Commercio a Biella, quando l'assessore incontrerà i caffè storici della città.

«Con l’approvazione oggi da parte del consiglio regionale stiamo facendo nascere il primo elenco delle nostre eccellenze con una riforma – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio – che colma un vuoto. Prima non c’era un quaderno regionale che mettesse in risalto i nostri tesori che sono prima di tutto da scoprire, poi da tutelare e infine da valorizzare. Sarà un lavoro lungo – ha aggiunto l’assessore - ma prezioso che lasceremo in eredità come testimonianza di attaccamento ad una storia che già a metà del ‘700 vedeva nascere i primi caffè letterari nel capoluogo e ancora prima intorno al 1.300 di alcuni mercati che esistono ancora oggi».

Non tutti i caffè e i mercati potranno accedere al riconoscimento. A titolo esemplificativo, tanto per la qualificazione di caffè storico quanto per la qualificazione di mercato di valore storico di tradizione sono richiesti almeno settanta anni di svolgimento della medesima attività, che si riducono a quaranta per i mercati di mero valore storico.