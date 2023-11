Luciano Mancuso, artista biellese premiato con Federico Moccia a Brescia: donato un ritratto a Valeria Marini FOTO

Luciano Mancuso, artista biellese di adozione, premiato domenica sera, 12 novembre, tra le eccellenze italiane insieme al regista Federico Moccia in una splendida cornice quale lo storico Hotel Vittoria di Brescia, capitale della cultura 2023. L'evento "La Grande Bellezza", ideato dal noto imprenditore Cristian Raggi, per esaltare le eccellenze Italiane in tutte le sue forme, dalla politica all'impresa, dalla cultura all'arte, è stato impreziosito dalla presenza di noti personaggi del mondo dello spettacolo: la "Stellare" showgirl Valeria Marini, madrina della serata, il regista Federico Moccia, il coreografo Garrison Rochelle, l'attore Massimo Boldi e la presentatrice televisiva Valentina Spampinato.

L'artista Mancuso, dopo aver ricevuto il premio Eccellenza Italiana 2023 nel campo artistico, ha fatto dono di un meraviglioso ritratto a Valeria Marini. L'opera ha riscosso grande successo perché, come evidenziato dal coreografo Garrison, con l'esplosione di colori che contraddistingue il suo stile l'artista ha colto l'anima e l'essenza della showgirl. Nei saloni dello stesso hotel, il pittore ha esposto 17 opere raffiguranti soggetti classici e contemporanei, dalla Medusa di Caravaggio al ritratto dei Mäneskin, in una personale di grande impatto visivo. L'artista è già conosciuto nel panorama dell'arte contemporanea nazionale e internazionale. Premiato in diverse occasioni, tra cui la Biennale di Genova, la Probiennale di Venezia di Vittorio Sgarbi, il Canvas Pontiac di Detroit e vincitore dell'America Art Awards.