Ubriaco infastidisce i clienti di una pizzeria. Poi, finisce in ospedale: è successo a Biella (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri per un uomo, visibilmente ubriaco, intento a disturbare alcuni clienti di una pizzeria. È accaduto ieri, poco dopo le 20, in pieno centro, a Biella.

Una volta sul posto, i militari dell'Arma hanno identificato il soggetto: si tratta di un 47enne, senza fissa dimora, originario dell'Ucraina, che molto probabilmente verrà sanzionato per ubriachezza molesta. Lo stesso è stato assistito dal 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.