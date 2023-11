Fermato per un controllo dai Carabinieri, è positivo all'alcoltest (foto di repertorio)

Fermato per un controllo dai Carabinieri del Norm di Biella, viene trovato positivo all'alcoltest con un valore superiore al consentito.

A finire nei guai un 42enne, residente in Valle Elvo, sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Il fatto è avvenuto nella serata di giovedì, nel capoluogo di provincia.