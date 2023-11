Non si sono registrati feriti nell'incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Paietta e via Delleani, a Biella. Il fatto è accaduto ieri, 17 novembre: a rimanere coinvolta un'auto che, per cause da accertare, sarebbe finita contro un veicolo in sosta. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito.