A Cologno Monzese l'ultimo saluto a Emanuele Lo Bue, presenti anche i Protectors Ursis B di Biella FOTO e VIDEO

C'erano anche i Protectors Ursis B. di Biella ai funerali di Emanuele Lo Bue, mancato a soli 23 anni all'affetto dei suoi cari. L'ultimo saluto ha avuto luogo oggi, 18 novembre, nella chiesa di San Marco e Gregorio di Cologno Monzese.

Il giovane, noto per tutti col soprannome di “Ema”, era stato insignito del titolo di Carabiniere onorario per il suo attaccamento ai valori dell'Arma. In tanti a rendergli omaggio, fra applausi e lacrime, come i Doomstriker, Protectors, Legionaries e Punishers, di cui il giovane era simpatizzante e sostenitore.

Presenti anche l'amministrazione, Carabinieri, Polizia Locale e di Stato, Esercito, Guardia di Finanza e Aeronautica che si sono stretti al dolore dei parenti.