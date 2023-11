Obiettivo Sabato: un tour fotografico fra le vie di Piedicavallo

Valle Cervo, per sbirciare fra le vie montuose: “In una mattinata estiva i nostri obiettivi si sono addentrati nelle vie e piazzette di Piedicavallo e come ogni sabato abbiamo passato un po’ di tempo in un bar, per prendere un caffè in compagnia. Grazie al nostro ristoro abbiamo potuto scambiare due parole con le persone del luogo e raccogliere utili indizi per il nostro tour fotografico e scoprire le peculiarità del luogo, pronti a scattare”.

Sguardi attenti, naso all’insù, all’ingiù e sono pronti a sublimare: “Abbiamo potuto inquadrare le stradine tipiche di un paese di montagna, soffermandoci su alcuni particolari che ad uno sguardo frettoloso potrebbero sfuggire”.

Di seguito la galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/valle-cervo/nggallery/valle-cervo/piedicavallo

Lo scatto

La ripresa “panoramica” ha permesso di inquadrare dall’alto una parte del paese, lasciando sulla sinistra il campanile e sulla destra alcune tipiche abitazioni. Sullo sfondo le montagne valorizzano la morfologia del luogo e forniscono un po’ di contesto. La varietà di livelli e distanze permette di immergersi, un passo alla volta, fra le vie del paese e rompere la calma delle mura in pietra.

Parametri

Fotocamera NIKON D750 Obiettivo Nikon 24-70 F2.8.

Tempo di scatto 1/400; Diaframma f7.1; Zoom 24 mm; ISO 100.