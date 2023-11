Meteo Biella, le previsioni del finesettimana: prevalentemente sereno o parzialmente nuvoloso.

A Biella, nel fine settimana, non sono previste piogge e i cieli saranno prevalentemente sereni o parzialmente nuvolosi, con temperature medie, sia sabato 18 che domenica 19 novembre, che oscilleranno fra le minime di 5°C e le massime di 13°C.

Secondo 3BMeteo:

Sabato 18

Un campo di alte pressioni abbraccia l’intera regione, che si presenterà assolata, o poco nuvolosa, per tutto l’arco della giornata, mentre il tempo potrà subire maggiori variazioni durante le ore centrali. I venti di ieri, venerdì 17, dovrebbero calare e le correnti stabilirsi già nella mattinata.

Domenica 19

I venti registrati si annulleranno a partire dal pomeriggio e le temperature rimarranno invariate. L’alta pressione si rafforza ulteriormente promettendo bel tempo per tutto il giorno: le possibili nubi mattutine scompariranno durante l’arco della mattinata, per rivelare il sole per tutto il resto della domenica.