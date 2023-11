Giulia Cecchettin, parla il ministro Pichetto: “Cordoglio alla famiglia”

“Di fronte ad un gesto così atroce, l’uccisione di una giovanissima donna, non posso che esprimere il più profondo cordoglio alla famiglia e a tutti i suoi cari. Il sorriso di Giulia alla vigilia della sua laurea è struggente. Come uomo delle istituzioni innanzitutto, come padre, mi interrogo continuamente sul male oscuro della nostra società che infligge la morte a tante donne, di ogni età, estrazione sociale, livello culturale, credo religioso. Dobbiamo spezzare questo sentiero di morte, con norme più stringenti, col controllo, la prevenzione, con la spinta culturale incessante perché la barbarie non prevalga mai sulla voglia di vivere”. Così il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.