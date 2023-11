Esplorando l'Eccellenza: BeautyMed, un Rifugio di Benessere Multifunzionale, VIDEO

Immergersi in un luogo piacevole, raffinato e rilassante è ciò che offre BeautyMed, una vera e propria beauty farm che va oltre i confini dell'estetica. Questo centro polifunzionale è il risultato di un'armoniosa fusione tra medicina estetica, dietologia ed estetica avanzata, proponendo un'esperienza di benessere unica nel suo genere.

Il cuore pulsante di BeautyMed è il suo staff, accuratamente selezionato, altamente formato e costantemente aggiornato. Questi professionisti sono pronti a rispondere a ogni tua aspettativa di bellezza e benessere, impegnandosi nello studio approfondito e nella ricerca di soluzioni personalizzate per ogni inestetismo.

Sotto la guida esperta del Dott. Domenico Paris, fondatore ed ideatore del centro, particolare attenzione è dedicata ai trattamenti di medicina estetica, come filler, mesoterapia, radiofrequenza e cavitazione medica. Una cura mirata per evidenziare la bellezza individuale di ogni cliente.

Questo rifugio di benessere è anche un centro medico all'avanguardia specializzato in dimagrimento, benessere e bellezza. Con tecnologie avanzate e competenze specializzate, il centro offre trattamenti specifici e personalizzati sia per il viso che per il corpo.