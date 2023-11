Fontana “Allargamento Ue a Balcani occidentali è valore aggiunto”

ROMA (ITALPRESS) - "L'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani occidentali sarebbe un importante valore aggiunto sia per la stabilità dell'area sia per le sfide che riguardano noi tutti. Più in generale, si tratterebbe della conclamazione di un riequilibrio, in cui il primato della politica riassumerebbe il proprio ruolo in un'Europa che finora è stata forse troppo concentrata sull'economia". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo a Budapest alla Riunione dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi del Sudest europeo in materia di allargamento dell'Ue. "Pace, pacifica convivenza tra i popoli e loro prosperità, libertà di opinione, ripudio di ogni radicalismo e della violenza, sicurezza: questi - ha sottolineato Fontana - sono capisaldi del modello di vita europeo che non possono essere messi in discussione da chi intende mantenere o addirittura imporre nell'Ue modelli fondati sull'omologazione dei popoli e delle loro culture, che invece rappresentano un patrimonio di inestimabile valore". Per Fontana, inoltre, "in questa fase storica, l'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali si inquadrerebbe anche in una visione più idonea per affrontare efficacemente le grandi sfide interne e globali e il presupposto necessario e urgente affinchè l'Unione possa affermare il proprio ruolo e i propri interessi in modo più autorevole ed efficace nei difficili scenari geopolitici che si sviluppano alle sue frontiere esterne".(ITALPRESS).- Foto: Agenzia Fotogramma -