Pallavolo, Serie c: Prochimica Novarese Virtus Biella ospita Canelli

Match d'alta quota domani sabato 18 novembre al PalaSarselli di Chiavazza (ore 21) per la Prochimica Novarese Virtus Biella: arriva a far visita alle nerofucsia il Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca di Canelli, formazione astigiana che ha un punto in meno in classifica con uno score di 4 vinte e 2 perse. Avversario di notevole forza considerando che nell'ultima partita disputata ha portato al 5° set il Gavi Novi (secondo) rischiando anche di vincere. Per la Virtus obiettivo mantenere l'imbattibilità al PalaSarselli: per ora tre successi 3-0.

Classifica girone A dopo 5 giornate: Cus Collegno 18, Gavi Novi 15, Almese 14, Prochimica Novarese Virtus Biella 14, Canelli 13, Pinerolo 12, Sammaborgo 8, Vicoforte Ceva 8, Ovada 7, In Pavic Romagnano 6, Volley San Giorgio 5, Chivasso 3, Playasti 3, Mtv Azzurra 0.

SETTORE GIOVANILE: ESORDIO POSITIVO DELLA UNDER 13 ECCELLENZA

PRIMA DIVISIONE: DOPPIO IMPEGNO PER LA PROFOAM VIRTUS

Due partite per la Profoam Virtus Biella questa settimana nel campionato di Prima Divisione: mercoledì sera le giovani nerofucsia hanno impegnato l'Igor Trecate – attuale capolista - senza però ottenere punti: 1-3 il risultato finale con parziali 14-25, 25-21, 19-25 e 14-25. La gara era l'anticipo della 6ª giornata, originariamente prevista a fine novembre.

La gara della 4ª giornata a Novara contro lo Scurato è stata invece rinviata al 20 dicembre, ma la Profoam non starà ferma perché domenica sera alle 20 giocherà a Varallo un altro anticipo – quello della 10ª giornata – contro il Valsesia.

Classifica girone C: Igor Trecate 9 (4), San Giuseppe Trecate 8 (3), Tollegno 6 (2), San Rocco Novara 6 (3), Valsesia 3 (2), Scurato Novara 3 (2), Gaglianico 1 (2), Crescentino 0 (3), Virtus Biella 0 (3).

UNDER 18 : TRI-GRAF VIRTUS VINCE IL DERBY

Partita combattuta, ma alla fine esaltante vittoria 3-0 per Tri-Graf Virtus Biella nel derby giocato a Lessona contro l'imbattuto TeamVolley: 23-25, 15-25, 22-25 i parziali. In questo fine settimana turno di riposo per le nerofucsia.

Classifica girone C: Virtus Biella 7 (4), Omegna 6 (2), San Giuseppe Trecate 6 (3), Teamvolley 6 (3), Sammaborgo 4 (3), Gaglianico 1 (2), Scurato Novara 0 (3).

UNDER 16: NUMERARIA VIRTUS A VALANGA SUL VERCELLI

Nel girone C ancora una battuta d'arresto per Acquatec Virtus Biella nonostante una partita equilibrata sul campo dell'Issa: hanno vinto le novaresi 3-1 con parziali 18-25, 25-17, 25-17 e 25-23. Domenica gara interna contro il Sangiacomo, al PalaSarselli alle ore 10.30.

Nel girone D Numeraria Virtus, travolge il Volley Vercelli con parziali netti: 25-16, 25-15, 25-14. Domenica turno di riposo: il derby interno con il Gaglianico è rinviato al 29 novembre.

Classifica girone C: Igor Trecate 12 (4), Novi 10 (4), Sangiacomo Novara 9 (4), San Giuseppe Trecate 6 (4), Issa Novara 5 (4), Acquatec Virtus Biella 3 (4), Alessandria 3 (4), San Rocco Novara 0 (4),

Classifica girone D: S2M Vercelli 12 (4), Koala Fontaneto 9 (4), Teamvolley 9 (4), Occhieppese 9 (4), Numeraria Virtus Biella 6 (4), Gaglianico 3 (4), Volley Vercelli 0 (4), Santhià 0 (4).

UNDER 14: SUCCESSO ROTONDO CONTRO L'OVADA

Meritata e netta vittoria per 3-0 per Numeraria Virtus Biella nel campionato Under 14 eccellenza: contro Ovada la partita è stata a senso unico con parziali 17, 11 e 16. Domenica pomeriggio talle 15.30 trasferta sul campo della capolista Ardor Casale a Occimiano.

Classifica girone Eccellenza: Ardor Casale 12 (4), Igor Trecate 12 (4), Virtus Biella 9 (4), Sammaborgo 6 (4), Alessandria 4 (4), Ovada 3 (4), Omegna 2 (4), Valsesia 0 (4).

UNDER 13: LA VIRTUS INIZIA CON UNA VITTORIA

Dopo la pausa la Virtus torna in campo sabato alle 15 al PalaSarselli per affrontare l'Acqui Terme. Mercoledì poi anticiperà la 5ª giornata scendendo a Trecate contro l'Igor alle ore 20.

Classifica girone Eccellenza: Igor Trecate 9 (3), Omegna 8 (3), Ardor Casale 3 (2), Acqui 3 (2), Virtus Biella 2 (1), Novi 2 (3), Arona 0 (1), Pavic Romagnano 0 (2).