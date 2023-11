I risultati a Fiera Cavalli 2023 per la scuderia Rosignolo FOTO

Non ci sono parole per descrivere queste giornate di gare piene d'emozioni, ricche di soddisfazioni. Abbiamo iniziato questo percorso a marzo con tanta voglia di vincere questo sogno lo abbiamo realizzato proprio qui nell' Arena Fise di Verona , i migliori i Best rider siamo noi, grazie al nostro istruttore Simone Ruffino che con grande passione ci ha guidato fino ad ottenere delle grandi vittorie

ANGELICA ROVETTO con Mallmore Bobby VINCE il Liv.2 pony questo stupendo binomio si aggiudica anche una MEDAGLIA D'ARGENTO nell'importantissima COPPA DELLE REGIONI un meritatissimo podio per la squadra piemontese.

GINEVRA RUFFINO con Quintinas sempre eleganti, determinate, veloci, concludono con due splendidi percorsi, purtroppo un errore domenica le porta ad ottenere un'importante decimo posto in classifica.

MONARI NICOLÒ questo binomio davvero affiatato ci ha regalato un emozionante percorso domenica, guidato dal nostro istruttore Simone Ruffino ,che ci ha portato a VINCERE IL LIVELLO 3 JUNIOR. Questo bellissimo binomio ha vinto la finale regionale in Piemonte....ancora vincitori a Cattolica Best rider....e ancora vincitori a VERONA

Al NAZ.B TORTONA, Primo debutto indoor 2023 pronti per la stagione autunnale!!! Soddisfatti dei risultati ottenuti, facciamo Tantissimi complimenti a Giulia Vincenzi che si aggiudica un terzo posto ed un primo posto nella C130

Monari Nicolò quinto nella cat.C115

Matteo Fracassi impegnato in cat.115 e ottimo percorso domenica in cat.120

Elisa Riboldazzi impegnata in cat.110 e cat.110

Benedetta Pollero zero penalità in cat.90 e domenica un buon percorso in cat.100

Augusto Praloran impegnato nella cat.90 e 100Sofia Zaffalon cat.115....Grandee debutto per le più piccole che affrontano la loro prima cat.80

Tantissimi complimenti a Sofia Regis, Camilla Viazzo che debutta in concorso con il suo nuovo compagno Arbercomby due giorni zero penalità, Camilla Marinelli, Gabriele Catozzi. Un grande grazie all' istruttore Simone Ruffino.