eBike Biella consiglia un'uscita impegnativa: Sette Fontane, Altare Frassati, Gasit, Galleria Rosazza, FOTO

L'idea di questo giro era "nell'aria" da un po' ma realizzarlo proprio quando "l'aria" era anche troppa sulle montagne non è stata una grande idea. Le centraline nel corso della giornata hanno registrato venti da nord ad oltre 120 km/h quindi la salita si è rivelata decisamente impegnativa con qualche momento in cui era difficile stare in sella.

Per peggiorare la situazione, dopo l'altare Frassati abbiamo pensato (malamente) di seguire il sentiero che in quota si spinge verso est per poi sparire del tutto. Pessima idea a meno che non vi piaccia un bel "portage" su pendii con oltre 60% di pendenza. Meglio optarte per i sentieri che proseguono ma sotto la baita Ronchetta per poi risalire in prossimità dell'alpeggio successivo. Vi risparmiate molte grane.

Superato anche il Giasit (quota 1600) da cui si gode una splendida vista su Oropa si ridiscende al Tracciolino per l'ultimo sforzo verso la Galleria di Rosazza. La discesa verso la Valle Cervo ancora spazzata dal vento è stata decisamente freschina. Finiamo con una piccola divagazione al Piazzo tanto per chiudere in bellezza una giornata che ci ha riservato panorami stupendi sul biellese.

Chiudiamo con 61,48km 1.812d+ in 4h26m

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella