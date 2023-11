Una trasferta piemontese a Biella per Santoli, il "Molleggiato della Romagna", FOTO

Santoli, con il suo carattere vivace e la sua passione per la scrittura, ha conquistato il cuore di molti lettori sin dalla sua prima opera. Ora, finalmente, è giunto il momento di presentare al pubblico la sua ultima fatica letteraria, Cesarè.

Il libro, edito dalla casa editrice biellese Cienne Cnnc, rappresenta un importante traguardo per Santoli, che ha dedicato mesi di lavoro e dedizione per portare a termine questa avventura letteraria. La prefazione, curata dal giornalista e scrittore Corrado Neggia, aggiunge un tocco di autorevolezza e prestigio all'opera.

La presentazione si è svolta al Second The Apartment di Viale Matteotti, ieri, giovedì 16 novembre, durante una nuova “puntata” degli aperitivi letterari di Alessia Zuppicchiatti, in collaborazione con Paola Mercandino. L'introduzione dei lavori è avvenuta da parte della Influencer Elvira Federico che, grazie alla sua presenza e alla sua capacità di comunicazione, ha catturato l'attenzione del pubblico trasmettendo l'importanza e il valore del progetto.