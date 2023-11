Teatrando sempre accanto alle donne e contro tutte le azioni che le vedono vittime

Accanto alle donne e contro tutte le azioni che le vedono vittime prosegue l’impegno di Teatrando, che propone ancora una replica dello spettacolo “Il valzer delle solitudini” e partecipa a diversi momenti di sensibilizzazione sul tema. Gli “Uomini in scarpe rosse”, il movimento tutto al maschile che è nato all’interno della compagnia, sono intanto ormai pronti a camminare per le strade di Torino per scuotere le coscienze di altri uomini rispetto a questo dramma devastante e apparentemente inarrestabile, ma altrettanto inaccettabile.

IL VALZER DELLE SOLITUDINI

Per gli studenti in orario scolastico e per tutti alla sera, Lunedì 20 Novembre, sarà ancora proposto lo spettacolo “Il valzer delle solitudini”, diretto da Paolo Zanone che, partendo da un testo di Monica Gasparini, ha scelto di affidarne l’interpretazione a quattro giovani professionisti.

Presentato per la prima volta nel maggio scorso, in collaborazione con VocidiDonne durante il festival “Viaggio: orizzonti, frontiere, generazioni”, lo spettacolo intreccia musica e parole affrontando il tema della violenza contro le donne. L’autrice del testo si è ispirata a un reale fatto di cronaca: una violenza subita in treno da una giovane donna, che stava rientrando a casa dal lavoro.

Dopo aver letto il racconto, Paolo Zanone ha capito che si prestava per essere teatralizzato. All’interno di Teatrando, però, non c’erano gli interpreti adatti, per questioni anagrafiche soprattutto. Ha quindi contattato tre giovani attori, compagni di studi di suo figlio al Teatro Stabile del Veneto o suoi colleghi di lavoro. Per la parte musicale si è invece rivolto a un’altra giovane artista, una violoncellista, che con le sonorità del suo strumento restituisce al meglio le atmosfere del racconto.

I tre protagonisti della vicenda, interpretati da Chiara Pellegrin, Duccio Zanone e Gaspare Del Vecchio (che nei prossimi appuntamenti sostituisce Giacomo Mangiola), sono la vittima e due aggressori. Il racconto si sviluppa su sei monologhi. Ciascuno dei tre, infatti, racconta la propria storia prima del momento della violenza, poi riprende la parola per condividere, a fatto avvenuto, il proprio punto di vista. Alle parole si alternano i momenti musicali, affidati al violoncello di Giulia Gillio Gianetta.

Ai vari appuntamenti porteranno un saluto le volontarie di VocidiDonne e interverrà anche la psicologa e psicoterapeuta Simona Ramella Paia, presidente dell’associazione Paviol, per approfondire il tema in particolare nei momenti con gli studenti, ma anche nelle serate aperte al pubblico.

Dopo gli studenti di Liceo “Avogadro”, Iti, “Bona” e Liceo Artistico e Linguistico, che hanno già assistito allo spettacolo la scorsa settimana (Lunedì 13 e Martedì 14 nel salone della Camera del Lavoro, concesso gratuitamente), Lunedì 20 saranno quelli del “Gae Aulenti” e altri dell’Iti (in mattinata nella Sala Seminari di Città Studi) e quelli del Liceo del Cossatese (al pomeriggio nella loro sede) e seguire le ultime repliche. Alla fine saranno 560 gli studenti complessivamente coinvolti.

Sarà invece la sede di Teatrando, in via Ogliaro 5 a Biella, a ospitare l’ultima replica serale, aperta a tutti e prevista sempre Lunedì 20 Novembre alle 21.15. In questo caso l’ingresso è di 8 euro. Acquisto biglietti online: www.teatrandobiella.it . Prenotazioni telefoniche: 333.5283350. Solo info WhatsApp: 331.7473960.

TORINO

Si chiudono Domenica 19 Novembre le iscrizioni per partecipare al nuovo flashmob organizzato dagli “Uomini in scarpe rosse”, che scenderanno di nuovo in strada contro la violenza sulle donne, questa volta per le strade di Torino, nel pomeriggio di Domenica 26 Novembre.

Per realizzare un’azione che sia d’impatto in una grande città, hanno lanciato questo appello: “Stiamo reclutando uomini che abbiano a cuore il tema della violenza sulle donne, per farli diventare “Uomini in scarpe rosse”, in vista della marcia che faremo nel capoluogo di regione, Torino, il prossimo 26 novembre, domenica pomeriggio. Se siete interessati (e perché non dovreste esserlo?) vi preghiamo di contattarci al più presto per ricevere tutte le informazioni del caso e conoscere il protocollo degli “Uomini in scarpe rosse”. Grazie”.

Per partecipare occorre segnalare la propria adesione scrivendo a teatrando@teatrandobiella.it . Gli uomini interessati verranno poi ricontattati per ricevere tutte le informazioni necessarie. Il flashmob nasce infatti come azione di tipo teatrale che, seppur molto semplice, richiede, per essere d’impatto, un abbigliamento concordato e alcune istruzioni da seguire.

Il percorso completo per le strade di Torino è piuttosto lungo, ma è idealmente diviso in due parti, proprio per permettere a tutti, anche a chi può camminare meno, di partecipare. Si percorrerà tutto corso Giulio Cesare (da piazza Derna a Porta Palazzo), per poi raggiungere il palazzo del Comune e svoltare a sinistra in direzione Piazza Castello, dove si uniranno coloro che opteranno per il percorso più breve. Si proseguirà insieme lungo tutta via Roma fino a Porta Nuova e ritorno, con due flashmob, che prevedono l’esibizione dei vari cartelli, in piazza San Carlo. Al termine, coloro che avranno fatto il percorso più lungo, prenderanno il tram per rientrare in piazza Derna.

Gli “Uomini in scarpe rosse” sono un gruppo di uomini che tre anni fa a Biella hanno scelto di mettersi in gioco, attraverso un’azione simbolica. L’intento è di far riflettere e coinvolgere altri uomini, per innescare una presa di consapevolezza e un cambio di mentalità, che pongano fine all’inaccettabile dramma dei femminicidi.

MILANO

Veronica Rocca parteciperà come lettrice all’incontro “Mamme e bambini: la libertà per vincere la violenza”, organizzato dal Premio Asilo Mariuccia e previsto Sabato 18 Novembre dalle 9 all’Auditorium Manzù del Centro Congressi Cariplo di Milano.

PIVERONE

Tre attrici (Ilaria Gariazzo, Graziella Panetta e Simona Romagnoli) e un attore nonché “Uomo in scarpe rosse” (Giuseppe Marrone), coordinati da Patrizia Latini, parteciperanno infine a un momento di sensibilizzazione sull’attività della Casa Rifugio, organizzato dal Comune di Piverone in collaborazione con le associazioni Underground e Paviol nell’ambito del progetto “Le radici del coraggio”. L’appuntamento, previsto Martedì 21 Novembre alle 21.00 al Salone Contessa Eugenia a Piverone, è intitolato “Le due metà della mela… senza dimenticare i semi” e prevede letture e riflessioni sul tema della violenza di genere, che coinvolgeranno Simona Ramella Paia (Paviol) e Alessandra Musicò (Underground).