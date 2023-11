Inverno in Oasi Zegna, una sinfonia tra natura e divertimento

Ogni stagione ha il proprio fascino, ma in inverno l’Oasi Zegna assume un’atmosfera magica e ovattata, ideale per pause benessere o per attività sportive all’aria aperta.

Partendo proprio da Bielmonte, la località a 1500 mt. di quota esattamente al centro dell’Oasi Zegna e raggiungibile lungo la Panoramica Zegna, la strada che in 26 km collega Trivero Valdilana (a 800 mt. di quota, sede ancora oggi del Lanificio Zegna) alla suggestiva Valle Cervo.

Qui durante tutta la stagione invernale si alternano attività per tutti: dallo sci praticabile lungo i 18 km di piste affacciati sulla Pianura Padana da una parte e dalla selvaggia Valsessera dall’altra le 2 scuole di sci, ai 3 tappeti per i principianti e al parcheggio coperto situato proprio alla partenza degli impianti alle uscite con le ciaspole o agli apres ski nelle locande tipiche.

La natura è la protagonista, e le attività pensate per la stagione invernale rispettano l’ambiente e i suoi abitanti.

Ciaspole, winter Bielmonte Kids per i più piccoli, forest bathing, appuntamenti enogastronomici, l’evento “sciatori d’epoca” e quello inclusivo della SciaLis, feste e tanto divertimento ma anche occasioni per godersi i silenzi e le notti illuminate dal chiarore della neve e della luna. Sono tante le occasioni per vivere momenti di benessere nell’Oasi Zegna.

GLI EVENTI

DICEMBRE

Navetta gratuita Biella/Bielmonte con arrivo ore 10 e ripartenza alle ore 16, nelle date 8, 9, 10, 16, 17, 23, 26, 30 dicembre.

La stazione sciistica di Bielmonte sarà aperta dal 7 al 10, dal 15 al 17 e dal 21 dicembre fino a fine febbraio. Dal 22 dicembre apertura tutti i giorni non stop, martedì compresi.

Dal 2 dicembre al 7 gennaio

Il Presepe Gigante Marchetto. Un presepe diffuso all’interno dell’abitato di Mosso, piccolo borgo caratteristico del Biellese.

Tutti i sabati e domeniche

Battesimo delle ciaspole con partenza dalle ore 10,30 da Piazzale 2 di Bielmonte e salita verso Monte Marca. Per neofiti o semplicemente per chi vuole godersi ritmi lenti e osservazione dei panorami e della natura. A cura di OverAlp

Ponte del 7, 8, 9 e 10

Apertura della stagione sciistica di Bielmonte. Giovedì 7 inaugurazione del Bielmonte Winter Kids (apertura dalle 10.30 a 16.00) con animazione per i più piccoli. Apertura pista sci di fondo in Località Bocchetto Sessera (tutti i giorni fino a metà marzo dalle 9 alle 17). Venerdì 8 accensione delle luminarie dell’albero al Centro Zegna di Trivero Valdilana. Sabato 9 Natale con i bambini organizzato dalla Scuola Sci di Bielmonte, evento per famiglie e bambini. Mini gara di Slalom non competitiva con pupazzi al posto dei paletti. Dalle 13.

Sempre sabato 9 ciaspolata sotto le stelle a Bocchetto Sessera.

Lunedì 25

Pista sci di fondo aperta e gratuita (noleggio chiuso)

Martedì 26

Ciaspolata con la luna piena a Bocchetto Sessera

Sabato 30

Fiaccolata dei Maestri di sci della Madonna degli sciatori dalle 18

Domenica 31

Capodanno a Bielmonte. Attività a cura delle strutture ricettive.

GENNAIO

Navetta gratuita Biella/Bielmonte con arrivo ore 10 e ripartenza alle ore 16 tutti i sabati e domeniche.

Tutti i sabati e domeniche

Battesimo delle ciaspole con partenza dalle ore 10,30 da Piazzale 2 di Bielmonte e salita verso Monte Marca. Per neofiti o semplicemente per chi vuole godersi ritmi lenti e osservazione dei panorami e della natura. A cura di OverAlp

Sabato 6

_ Fiaccolata dei bambini alle ore 17:30 e gara di slalom genitori-figli

_ apertura serale impianti Bielmonte

Sabato 13

_ Ciaspolata sotto le stelle a Bocchetto Sessera

_ Ciaspole in sicurezza, in compagnia di una Guida Alpina, potrete migliorare la tecnica ed imparare le basi della sicurezza su neve con l'utilizzo di ARTVA - Pala - Sonda. A cura di OverAlp

Sabato 20

VSG CUP dalle 19, gara di slalom gigante in notturna per i partecipanti alla Vela Sci Golf, campionato multidisciplinare.

Sabato 27

Ciaspolata con la luna piena a Bocchetto Sessera

FEBBRAIO

Navetta gratuita Biella/Bielmonte con arrivo ore 10 e ripartenza alle ore 16 tutti i sabati e domeniche.

Tutti i sabati e domeniche

Battesimo delle ciaspole con partenza dalle ore 10,30 da Piazzale 2 di Bielmonte e salita verso Monte Marca. Per neofiti o semplicemente per chi vuole godersi ritmi lenti e osservazione dei panorami e della natura. A cura di OverAlp

Sabato 10

Ciaspolata sotto le stelle a Bocchetto Sessera

Martedì 13

Martedì grasso – Carnevale sulle piste

Venerdì 16

_ M’Illumino di meno e San Valentin con cene a lume di candela e attività

_ Carnevale ambrosiano

Sabato 17

_ Ciaspole in sicurezza, in compagnia di una Guida Alpina, potrete migliorare la tecnica ed imparare le basi della sicurezza su neve con l'utilizzo di ARTVA - Pala - Sonda. A cura di OverAlp

_ Artignaga night race dalle 19 con tre categorie: corsa con scarpe da trail, con ciapole e con ramponi.

Sabato 24

_ Ciaspolata con la luna piena a Bocchetto Sessera

_ Osservazione costellazioni UBA Unione Biellese Astrofili (data da confermare)

Sabato 24 e domenica 25

“Forest bathing e wellness”, seminario residenziale accompagnati dagli istruttori CSEN

A febbraio si terrà l’evento inclusivo SCIALIS per bambini sordi, in data da definirsi.

MARZO

Tutti i sabati e domeniche

Battesimo delle ciaspole con partenza dalle ore 10,30 da Piazzale 2 di Bielmonte e salita verso Monte Marca. Per neofiti o semplicemente per chi vuole godersi ritmi lenti e osservazione dei panorami e della natura. A cura di OverAlp

Sabato 2

Evento “Sciatori d’epoca” a Bielmonte

Sabato 9

Ciaspolata sotto le stelle a Bocchetto Sessera

Domenica 10

Ciaspolenta di fine stagione, in compagnia dei propri cani

Sabato 23

Ciaspolata con la luna piena a Bocchetto Sessera.

Sabato 23 e domenica 24

Giornate FAI di primavera a Trivero Valdilana.