I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 17, 18 e 19 novembre

Venerdì 17

- Biella, alle ore 18:00, presso la Biblioteca Civica di Biella, in Piazza Curiel 13, Alessandro Sallusti, presenterà il libro intervista a Giorgia Meloni “LA VERSIONE DI GIORGIA”. Dialogherà con il Direttore il Sottosegretario di Stato alla Giustizia l’On. Andrea Delmastro.

- Biella, Via Orfanotrofio 16/a Biella presso la Sala Colonne del Centro Territoriale Volontariato, Giustizia e comunità. Un itinerario filosofico

- Biella, Libreria Giovannacci, Presentazione della casa editrice SUR

- Vigliano, alle 17.30, presso la Biblioteca, terzo ed ultimo incontro del ciclo "Briciole di filosofia"

- Biella, Enoteca Chiavazzese “Symposium Wine Training” proposta dal Sommelier e titolare Maurizio Mazzuchetti una degustazione di vini della Campania

Sabato 18

- Mezzana Mortigliengo l'associazione "Il mio paese" compie 50 anni

- Biella, Motor show

- Biella, BI-BOx Art Space Lezione su Julio Cortazar, Contemporanea Giovani - Laboratorio per bambini

- Cossato, Alpini, una cena contro il femminicidio alle 20

- Vaglio, alle 20 bagna cauda di San Dionisio al polivalente

- Massazza, primo mercatino dedicato al Natale al Polivalente.

- Candelo, alle ore 15:45, inaugurazione Belvedere

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

- Oropa, alle 14,30 pulizia sacra effigie nella basilica antica

- Gaglianico, Il coro "le Voci del Sabato Sera" in concerto presso la Chiesa di San Pietro, alle ore 21.00

- Benna, presentazione del libro "Caleidoscopio Sguardi sulla vita" di Maria Lionti e Laura Dulio alle 18 in biblioteca

- Biella, Fand organizza presso il Centro Commerciale “Gli Orsi” un incontro di prevenzione e informazione sul diabete

- Biella, tappa dell’Independent Book Tour, alle ore 17.30 alla Sala Convegni di Villa Poma di Biella, sede della Cassa di Risparmio.

- Biella, con inizio alle ore 19:30, nuovo appuntamento con pizza al Circolo sardo di Biella in via Galileo Galilei, 11, a Biella.

- Valdilana, al Teatro Giletti di Ponzone “I Cabarettanti” alle 21

- Candelo, laboratorio ore 10.00/11.30 - dedicato a bimbi 0-5 anni alla biblioteca Livio Pozzo

- Gaglianico, Steam Swing - electro swing cover band, all'auditorium alle 21

- Biella, dalle ore 21:00 e alle ore 22:00, è infatti prevista una visita molto speciale che coinvolgerà le collezioni esposte presso il Museo Ebraico e la Sinagoga.

- Crevacuore, alle ore 15:00, presso la sala Cupola del Comune di Crevacuore, sarà inaugurata la mostra “Il Colore dal cuore all’anima”

- Valdilana, Centro Zegna, Via Guglielmo Marconi 33, Foliage: escursioni attraversando la Brughiera

- Gaglianico, porte aperte da Selecar

Domenica 19

- Biella, Motor show

- Biella, Beppe Dettori e Raoul Moretti in concerto "Animas". L’appuntamento è fissato alle ore 21:00, nella Basilica di San Sebastiano (ingresso libero).

- VII Giornata Mondiale dei Poveri ed in tutta, la Valle Elvo per il decimo anno consecutivo verrà rilanciato Fra Galdino

- Sordevolo, Mercatino degli Angeli h 10-18

- Valdilana, Centro Zegna, Via Guglielmo Marconi 33, Foliage: escursioni attraversando la Brughiera

- Campiglia Cervo, frazione Oretto Inferiore 22, Forest Bathing a la Bursch

- Gaglianico, porte aperte da Selecar

Le mostre

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Orari di apertura Mercoledì e giovedì 15.00-19.00; Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00; 8 dicembre, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, 31 marzo (Pasqua) e 1° aprile (Pasquetta) 10.00-19.00; 25 dicembre (Natale) chiuso

- Biella, fino al 10/12 a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, "Nel nostro piatto"

- Biella, mostra “Non chiamatemi morbo” promossa dall’APB e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per far conoscere in modo originale e attraverso l’arte la malattia di Parkinson. Presso lo spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, visitabile fino al 26/11, Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 16.00 alle 19.00. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori al 3405868260 o scrivendo ad apbbiella@gmail.com.

- Biella, Cantinone, mostra "Panchine rosse, stop alla violenza", l’esposizione rimarrà aperta fino a domenica 19 novembre; di seguito gli orari: giovedì 16 - orario 10-13 / 16-18; venerdì 17 - orario 10-13 / 16 - 18; sabato 18 - orario 15 - 18; domenica 19 - orario 15 – 18.