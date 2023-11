“Città per le Donne”, un mese di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, gli eventi

Il Tavolo una Città per le Donne, della Consigliera di Parità della Provincia di Biella, in collaborazione con il Tavolo Panchine Rosse del Comune di Biella, anche quest'anno ha coinvolto enti e associazioni, realizzando alcune iniziative che mirano a promuovere la solidarietà e la lotta a un terribile dramma sociale: l’incremento e il perpetrarsi della violenza di genere.

Per contrastare e diffondere il messaggio sociale, nella provincia di Biella sono in molti gli eventi in calendario; di seguito gli appuntamenti:

- Fino al 19 novembre 2023, Palazzo della Provincia di Biella, Sala Mostre Cantinone - “Mostra contro la Violenza”, l’esposizione a cura del Tavolo Panchine Rosse, il Comune di Biella e dei ragazzi e i professori del Liceo Artistico G. & Q. Sella;

- 20 novembre 2023, alle ore 21:15, Spazio Teatrando in Via Ogliaro n5, Biella – “Il Valzer delle Solitudini”, a cura di Ars Teatrando;

- 24 novembre 2023, alle ore 11:00, Partenza Palazzo della Provincia di Biella – “Marcia fra le Panchine Rosse”, a cura del Tavolo Panchine Rosse e Consigliera di Parità;

- 24 novembre 2023, alle ore 14:00 e alle 16:00, Casa Circondariale di Biella – “Schegge”: spettacolo teatrale a cura delle associazioni Opificio dell’Arte e tavolo carcere;

- 25 novembre 2023, ore 14:00, partenza da Via Italia, fronte Feltrinelli – “Ti ho detto No!”: manifestazione contro la violenza sulle donne e di genere a cura Consigliera di Parità e associazioni del territorio;

- 25 novembre 2023, ore 16:45, Biblioteca civica Candelo – “Parole”: letture ed installazione d’arte a cura della Biblioteca e dal Comune di Candelo;

- 25 novembre 2023, ore 18:15, Libreria Vittorio Giovannacci, Via Italia – “Splendi più che puoi” di S. Rattaro: presentazione libro a cura di Contemporanea;

- 25 novembre 2023, ore 18:30 e 21:00, Opificio dell’Arte – “Svhegge”: spettacolo teatrale a cura di opificio dell’Arte;

- 26 novembre 2023, Occhieppo Inferiore – “Corriamo contro la violenza”: corsa benefica a cura dell’Associazione Paviol;

- 30 novembre 2023, ore 19:30, Palazzo Gromo Losa, Biella Piazzo – “L’Amour Fou”: interventi teatrali “I nuovi camminanti”, dibattito con la psicologa Dott.ssa Ramella Paia e l’avvocato Nicoletta Solivo, a cura dell’Associazione Voci di Donne.