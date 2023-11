Villa Piazzo in Musica, Fantasia Viennese per il secondo appuntamento

Secondo appuntamento, domenica 19 novembre, alle 17, con Villa Piazzo in Musica all’insegna del grande repertorio Classico, con il Trio viennese formato da Klara Flieder, Christophe Pantillon e Biliana Tzinlikova.

Vienna e la sua vivace scena musicale ottocentesca saranno al centro del secondo appuntamento con la XIII edizione di Villa Piazzo in Musica, stagione concertistica di Pacefuturo in collaborazione con Associazione 24/7 e Musica a Villa Durio. Domenica 19 Novembre, ore 17.30, nell’Auditorium di Villa Piazzo si esibisce il blasonato trio viennese formato da Klara Flieder, violino, Christophe Pantillon, violoncello, Biliana Tzinlikova, pianoforte, in un concerto dedicato ad un repertorio particolarmente caro agli appassionati di musica classica, con musiche che spaziano da Haydn a Debussy.

Il Concerto si aprirà con il Trio N°18 in La Maggiore di Haydn, dedicato alla Principessa Anna Maria Esterhazy, un capolavoro di raffinatezza compositiva, dove sono protagonisti assoluta la piacevolezza di fare musica e l’intrattenimento brillante e salottiero.

Atmosfere analoghe per il Trio in Sol Maggiore di Debussy, composto a Fiesole nel 1880 mentre il giovane Debussy accompagnava la corte di Madame Nadezhda von Meck, la facoltosa protettrice di Pètr Il'ic Cajkovskij. A Debussy si affiancano anche il violoncellista russo Danilchenko e il violinista Pachulsky: un trio di eccellenti musicisti che ogni sera suona per la nobildonna soprattutto musica russa, o anche brani di Beethoven e Schubert.

In questo clima, circondato dalle bellezze. della campagna fiorentina, Debussy dipinge le fresche pagine del suo Trio in sol per violino, violoncello e pianoforte. L’ascoltatore è trascinato da una intensa energia vitale, dal sapore sentimentale in grado, in alcuni tratti, di richiamare sonorità tipicamente schumanniane e persino una trama timbrica densa e fluente d'ascendenza brahmsiana. Il concerto si conluderà con il Trio per Pianoforte n°2 di Mendelssohn, leggero, scorrevole e ricco di temi tratti dalla danza, come nell’iniziale ”Allegro energico e con fuoco”.

Il repertorio è affidato ad un Trio d’eccezione formato da musicisti che calcano la scena cameristica e solistica viennese.

Klara Flieder. Nata a Vienna in una famiglia di musicisti, Klara Flieder è una delle più famose violiniste europee. Dopo la Laurea al Conservatorio di Vienna nella classe di Grete Biedermann, ha completato la sua formazione a Parigi con Christian Ferras e a Bruxelles con Arthur Grumiaux. Si esibisce come solista e camerista in sedi prestigiose come il “Konzerthaus” e il “Musikverein” di Vienna, la Filarmonica di Berlino, il Théâtre des Champs-Elysées di Parigi, il South Bank Centre di Londra, così come rinomati festival (Festival di Kuhmo (Finlandia), Carinthischer Sommer (Austria), Midsummer Music Festival (Svezia). Ha insegnato presso l’Università di Vienna prima di diventare visiting professor di violino presso l’Università di Graz. Dal 2005, Klara Flieder è professore presso l’Università Mozarteum di Salisburgo.

Christophe Pantillon. Nato in una famiglia di musicisti svizzero-americana, Christophe Pantillon inizia gli studi di violoncello in Svizzera con Elena Botez, prosegue con Heinrich Schiff presso l’ Accademia di Basilea, quindi con Valentin Erben all’Università di Vienna e con Ralph Kirshbaum al Royal Northern College of Music si Manchester. Si è perfezionato con Mischa Maisky. Nel 1992 si trasferisce a Vienna, dove fonda l’Aron Quartett, quartetto in residenza presso l’Arnold Schoenberg Center.Conduce una carriera internazionale da solista e camerista, membro di numerose formazioni di prestigio come Aron Quartett, Trio Menotti, Leschetizky Trio Vienna. Christophe Pantillon è professore presso la Musikschule Wien. Biliana Tzinlikova Biliana Tzinlikova, pianoforte, si forma presso l’Accademia Musicale di Stato a Sofia (Bulgaria) dove entra in contatto con diverse scuole pianistiche, soprattutto quella russa grazie a Marina Kapatzinskaja. Prosegue gli studi prima presso la prestigiosa Hans Leygraf Piano School, quindi si diploma come Violino Solista con Christoph Lieske presso il Mozarteum di Salisburgo. Biliana si è perfezionata con Elisso Virsaladze, Menahem Pressler, Paul Badura-Skoda, Alexander Lonquich. Ha suonato in duo con Ruggiero Ricci negli ultimi anni della sua carriera (1998-2003) e con Ferenc Rados (2002- 2005). E’ Professore presso il Mozarteum di Salisburgo.

All’ingresso sarà offerto un aperitivo offerto da Villa Piazzo e da Sa Mola De Orri ( www.samoladeorri.it ) con una selezione di olii extravergine di oliva sardo della Tenuta di Villa D’Orri (Cagliari) e pane carasau. I biglietti per il concerto sono in vendita su Eventbrite all'indirizzo bit.ly/TrioFliderPantillonTzinlikova , oppure all'ingresso a Villa Piazzo prima del concerto.

Per informazioni e prenotazioni: info@musicavilladurio oppure whatsapp al +39388 2554210. Sarà possibile visitare lo shop di Villa Piazzo, e, su prenotazione, gustare un'ottimo aperitivo o la cena a cura del Ristorante di Villa Piazzo (prenotazioni: 3484403243).