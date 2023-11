Luca Stecchi ha presentato a Cavaglià "Raccolta di pensieri", FOTO

Sabato 11 Novembre 2023, Luca Stecchi ha presentato il suo ultimo libro “Raccolta di pensieri”, una raccolta delle emozioni dell’autore, all’interno della quale ha racchiuso il suo percorso artistico degli ultimi anni, un’antologia che tocca i sentimenti più profondi, un impegno a combattere il dolore e la paura, uscendone, dove possibile, migliori.

La serata è stata aperta dal presidente dell’Avis sez Cavaglià Luciano Rosso che ha rimarcato ancora una volta l’importanza della donazione di sangue, a seguire il saluto del Sindaco di Cavaglià dott. Brizzi Mosè.

Moderatrice dell’evento la giornalista Marialuisa Pacchioni, che ha condotto la serata con una preziosa armonia interagendo con Luca Stecchi e tutti gli altri interpreti

Il libro, pubblicato da Aletti Editore, ha ricevuto un’importante collaborazione, grazie alla traduzione in lingua araba ad opera del Professor Hafez Haidar, docente, scrittore e traduttore libanese, naturalizzato italiano, candidato al Premio Nobel per la Pace nel 2017 e per la Letteratura nel 2018 e Cavaliere della Repubblica Italiana.

Durante la serata sono stati letti alcuni estratti del libro interpretati da:

Anna Laura Cesa interprete in Italiano

Cinzia Sartorello interprete in Italiano

Cinzia Tomasi interprete in Italiano

Michele Mini interprete in Arabo

A due straordinari musicisti di fama internazionale Zaccaria Roy e Cinzia Tomasi è andato il compito di accompagnare le letture con delicate melodie e sinuosi arpeggi, e di mettere in musica e voce alcune opere di Stecchi diventate canzoni, fra cui un inedito brano cantato in arabo. Proprio il brano in arabo ha ottenuto un grande successo

Uno straordinario legame lega la cultura alla bellezza, cosi come Luca Stecchi ha portato la cultura con il suo libro e la sua fascia di autore alla Finale Nazionale della più bella del Mondo cosi anche questa volta il binomio si è rinsaldato, le miss intervenute hanno letto con maestria le opere di luca stecchi Michelle Rizzi ha letto e interpretato il brano “Mondina” e Adelaide Bellina ha letto e interpretato il brano “Stella cadente”. Karola Rosy Paletta (fascia Luca Stecchi – Autore) ha letto un componimento della poetessa Gloria Castello alla sua prima uscita letteraria. Sara Francisco la miss che ha vinto il concorso (della più bella del Mondo 2023) si è cimentata con un brano messo in voce anni fa dalla cantante Gilda (già vincitrice del Festival di Sanremo del 1975) dal titolo “pensieri di una madre” scritto da Stecchi alcuni anni fa.

Una speciale interpretazione quella di Arianna Quartesan che ha creato una coreografia dal vivo del video “Amianto” che ha visto la partecipazione di Valeria Rossi creato da Luca Stecchi per la scomparsa del padre, un testamento spirituale che si è sposato con i passi gentili e delicati della coreografia di Arianna. Alla regia Piero Sara

L’appuntamento, è stato realizzato e voluto dalla sessione Avis di Cavaglià, al quale presidente Luciano Rosso va un plauso per una serata all’insegna della cultura ma anche all’incoraggiamento alla donazione di sangue, un gesto che sicuramente salva molte vite.

Per il presidente dell’Avis sezione di Cavaglià Luciano Rosso la serata è stata molto emozionante: "Le poesie di Luca Stecchi ci hanno fatto pensare. Le sue parole arrivano sempre a toccarti il cuore. E' stata una serata diversa, che ha regalato momenti profondi. L'esibizione di Arianna è poi stata favolosa. Erano presenti anche i ragazzi della Festa dei Giovani che ci hanno aiutato tantissimo e a loro va il nostro grazie. E speriamo che sia stata anche una serata utile per fare avvicinare qualcuno in più alle donazioni del sangue, che ce n'è sempre tanto bisogno".