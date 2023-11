Il Gruppo di Pensiero “L’Orsa Maggiore” presenta la rassegna cinematografica “Pronti a Morire? Al cinema per riflettere sul Fine Vita”

Il fine vita è solitamente un periodo che caratterizza l’esperienza di malattia di un paziente nel quale le aspettative di vita sono ridotte per effetto di una patologia inguaribile e progressiva.

Da più di 20 anni, con la gestione dell’Hospice “L’Orsa Maggiore” prima in via Belletti Bona e dal 2017 al terzo piano dell’Ospedale degli Infermi, LILT Biella si prende cura dei malati terminali e dei loro famigliari, alleviandone la sofferenza fisica e mentale.

In Hospice, quindi, parlare di fine vita è naturale.

Ma benché sia un argomento che ci coinvolge tutti in prima persona, ad oggi questo tema rimane un tabù: la cultura occidentale degli ultimi secoli, concentrata soprattutto sugli aspetti positivi e rassicuranti dei progressi della scienza, ha infatti preferito evitare di soffermarsi su questa fase dell’esistenza umana, quasi negandone l’inevitabilità.

«Durante la presentazione del corso per diventare volontari in Hospice, tenuto dalla Dott.ssa Anna Porta - psicologa interna alla struttura, abbiamo avuto modo di ascoltare le riflessioni dei nostri volontari e del personale infermieristico LILT e ci siamo resi conto di quanta profondità di pensiero, di emozioni e di riflessione fosse racchiusa all’interno del nostro Hospice.

Da lì è nata l’idea di costituire un gruppo di pensiero con lo scopo di parlare e stimolare la riflessione sul fine vita che potesse andare oltre i confini dell’Hospice» - dice la Presidente di LILT Biella Rita Levis.

«Grazie all’entusiasmo e alla sensibilità del Dott. Mario Clerico - aggiunge la Presidente - questa proposta è diventata realtà e da qualche settimana si è costituito un gruppo di persone interessate ad approfondire e riflettere sulla morte ed il morire, a cui si affiancheranno nel tempo nuove figure a seconda degli eventi culturali proposti.»

Oltre al Dott. Mario Clerico, fanno parte del gruppo il Prof. Oscar Bertetto, il Dott. Francesco Leone e il Dott. Piero Sozzi, a cui si aggiungono Carla Becchi, Linda Guerretta, Giuseppe Anderi, Roberto Maoret e Francesco Rossetti.

Il Dott. Clerico sottolinea che «con il celeberrimo scambio di battute tra il frate e Massimo Troisi nel film “Non ci resta che piangere” («Ricordati che devi morire!” “Mo’ me lo segno, non ti preoccupare…»), il genio della comunicazione partenopea esprimeva con semplicità ed ironia un tema sempre attuale: tutti sappiamo di essere mortali, ma facciamo fatica a parlare della nostra “finitudine” e spesso preferiamo evitare l’argomento.

Tuttavia, evitare di parlare di qualcosa di spiacevole non è il modo migliore per affrontare un evento che certamente accadrà. Non è forse meglio dedicare un po’ di tempo per riflettere su questo?»

E proprio dal cinema si è deciso di partire per portare ad un pubblico più ampio queste riflessioni.

Il gruppo, autonominatosi “L’Orsa Maggiore” in sintonia con l’Hospice della città e a suggello della collaborazione con LILT Biella, ha deciso infatti di organizzare con il sostegno del Club di Servizio LIONS “Bugella Civitas” la rassegna cinematografica “Pronti a Morire? Al cinema per riflettere sul Fine Vita” espressamente dedicata al tema del fine vita.

Grazie alla disponibilità di Michelle Peruffo e Arrigo Tomelleri, gestori del Cinema Verdi di Candelo, il primo appuntamento sarà martedì 21 novembre alle ore 21 (Ingresso: 6,00 euro) per la proiezione del film “Il ciliegio di Rinaldo” a cui seguirà un breve confronto con il regista ed il produttore condotto da Beppe Anderi.