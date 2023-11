“Carne rossa, sangue blu”: un libro ricorda Giovanni Mosca

Il 12 novembre del 2020 ci lasciava Giovanni Mosca, per oltre 60 anni alla guida di Mosca1916. Nel terzo anniversario della sua scomparsa, l’azienda biellese ha deciso di ricordarlo con un libro che sarà presentato al pubblico il 24 novembre all’interno di una serata-evento organizzata in collaborazione con MeBo Experience.

Il volume s’intitola “Carne Rossa, Sangue Blu” ed è diviso in due parti. La prima ripercorre la storia di Mosca1916 a partire dalla sua fondazione e raccoglie aneddoti e testimonianze che dipingono un ritratto di Giovanni Mosca, personaggio che ha lasciato un ricordo indelebile nelle persone che lo hanno conosciuto. Centrale è il racconto della grande avventura imprenditoriale che, lungo tutto il Novecento, ha trasformato una piccola bottega di macelleria in una realtà enogastronomica a tutto tondo. La seconda parte del libro, invece, contiene un approfondimento su un argomento molto caro a Giovanni Mosca: il Bue Grasso di Razza Piemontese, del quale era esperto conoscitore e appassionato selezionatore. In queste pagine, clienti e amici potranno scoprire tutti i segreti di una carne nobile e sempre più rara, un tempo riservata alle tavole dell’aristocrazia: dalla classificazione del bue all’allevamento, dall’alimentazione alle fiere di settore. Non manca una ricca sezione ricettario, dove vengono proposti alcuni classici della tradizione piemontese a base di Bue Grasso, alla maniera in cui vengono preparati nelle cucine di Mosca1916, come il celebre bollito, gli agnolotti o il brasato.

“Siamo felici di poter ricordare in modo tangibile mio padre a 3 anni dalla sua scomparsa - dice Alberto Mosca di Mosca1916 - La sua dedizione al lavoro era leggendaria, tanto che è rimasto al suo posto fino all’ultimo, anche durante il durissimo periodo del Covid. In questi 3 anni abbiamo cercato di seguire il suo esempio, lavorando per preservare l’eredità che ci ha consegnato e per rispondere alle sfide che la contemporaneità ci pone di fronte. Lo ricordiamo con un libro che parla anche di Bue Grasso, una passione che lo ha accompagnato per tutta la vita. Un libro che ci auguriamo possa essere d’aiuto ai nostri clienti, che al suo interno possono trovare tante informazioni utili, tra cui alcune ricette di semplice realizzazione”.

La carne di Bue Grasso sarà anche protagonista dell’evento di presentazione del libro, che si terrà il 24 novembre 2023 alle 19.30 nella cornice di MeBo Experience a Biella. I partecipanti alla serata, che è accessibile su prenotazione al costo di 30 €, avranno modo di gustare un menù preparato nelle cucine di Mosca 1916, protagonista assoluta la carne di Bue Grasso. A tutti i partecipanti verrà fatto omaggio di una copia del libro “Carne Rossa, Sangue Blu”.