Torino, studenti in piazza contro Israele e il governo Meloni: "Fermiamo Valditara", FOTO

Nella giornata degli scioperi non potevano mancare gli studenti, scesi in piazza per contestare le ultime riforme del governo Meloni, ma anche per contestare Israele sul conflitto palestinese.

Gli studenti hanno sfilato contro le manovre scolastiche realizzate dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, in particolare la riforma del voto di condotta e degli istituti tecnici e professionali.

Un altro tema molto sentito nel corteo di questa mattina è il conflitto palestinese. I manifestanti si sono schierati dalla parte di Gaza, come si può leggere dallo striscione in prima fila "Riforma Valditara-genocidio in Palestina. Studenti contro il governo!"

"il governo italiano nega la brutalità di questa guerra che prevede orizzonti sempre più tragici–ha dichiarato il presidente della consulta degli studenti di torino– Non ci parlano degli ospedali, dei giornalisti e dei civili nel mirino delle azioni israeliane"