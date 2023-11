Mercoledì 15 novembre è stato accompagnato al tempio crematorio di Biella Struve Daniil Olegovich, il motociclista russo di appena 34 anni che sabato 11 novembre è morto in seguito a un incidente stradale sulla Provinciale Camburzano-Mongrando. Olegovich era in vacanza in Piemonte, ospite di un amico nel canavese.

Dopo la cremazione Daniil riposerà nel cimitero di Mosca.