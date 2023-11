Inchiesta sui vaccini a Biella, Mario Rovetti, tra gli assolti: “Due anni di gogna mediatica che si sarebbero potuti evitare”

“Abbiamo passato due anni pesanti. Io, mio fratello e la mia compagna abbiamo subito una lapidazione sui giornali prima ancora di poter giustificare le nostre posizioni”. Sono parole dure quelle di Mario Rovetti, assieme al fratello e alla compagna, che in questi giorni sono stati assolti assieme agli altri 21 inquisiti biellesi nell'inchiesta “Furbetti del vaccino”, partita nel gennaio 2021.

“Quando siamo stati chiamati la prima volta a dar conto del fatto, abbiamo spiegato in maniera non equivoca che non eravamo passati davanti a nessuno e non avevamo sottratto il vaccino a nessuno. Dopodiché, siamo stati comunque processati affrontando il tutto serenamente perchè siamo sempre stati certi della nostra assoluta innocenza”.

Mario Rovetti, si toglie qualche sassolino dalla scarpa e punta il dito verso certa stampa. “Il fatto stesso che si sia utilizzato il termine "furbetto" è offensivo, perché nessuno di noi ha fatto niente di "furbo", e per noi la condanna è stata la continua presenza mediatica della vicenda sui giornali”.

La sentenza di assoluzione? Conclude Mario Rovetti: “E' quanto di giusto ci si potesse aspettare, dopo esser stati messi alla gogna senza motivo”.