Miss Italia 2023, Francesca Bergesio premiata in Regione: "Il porro della mia Cervere mi ha portato fortuna"

"Sicuramente il porro della mia Cervere mi ha portato fortuna: in questo anno da Miss Italia voglio farlo conoscere e portarlo sempre con me". Sorriso aperto, corona saldamente in testa e fascia d'ordinanza. Oggi la neo-eletta Miss Italia 2023 Francesca Bergesio è stata ricevuta in Consiglio Regionale a Torino, dove è stata premiata dopo il successo di una settimana fa.