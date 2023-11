La generosità del Territorio Biellese a sostegno di un “giardino per ricordare” , FOTO

Nella serata di giovedì 9 novembre, presso i saloni del Circolo Sociale, Piera Valeggia, Presidente del Garden Club di Biella, ha organizzato la “Tombola dei Fiori”, per sostenere l’iniziativa promossa da Fondazione Cerino Zegna e Parrocchia di Mongrando, per la realizzazione di un Giardino Alzheimer nella Residenza Ines e Piera Capellaro di Mongrando.

Sono stati presenti alla serata, oltre a Don Stefano Vaudano Parroco di Mongrando, anche Nicoletta Scagliotti, Presidente della Fondazione Cerino Zegna, Paola Garbella, Direttore Generale e socia del Garden Club, Michele dama, Responsabile della Struttura e Daniela Sandri, responsabile per la Comunicazione e la Qualità.

Ospite d’onore, l’Architetto Paesaggista Monica Botta, che ha illustrato il progetto, spiegando la differenza tra un “bel giardino” ed un “giardino terapeutico” per persone con decadimento cognitivo, con la valenza di cura che andranno ad assumere questi spazi: il giardino, così pensato, permetterà agli utenti disorientati di vivere all’aperto in autonomia e sicurezza, gioendo della possibilità che, da sempre, regala la natura.

Il progetto del Giardino Alzheimer è dedicato agli ospiti residenziali, ma anche a quelli accolti nella struttura diurna, per arricchire la loro quotidianità; è pensato per avere uno spazio per attività e per dare un ritorno di benessere, ed è destinato non solo agli ospiti, ma anche ai loro famigliari ed al personale.”

Una cordata di oblatori dal territorio composta da :

DE MARTINI spa

BOTALLA Formaggi s.r.l.

LAURETANA s.p.a

Biella Manifatture Tessili s.p.a

Birreria MENABRA

Fratelli Piacenza s.p.a.

Mondoffice s.r.l.

ha già esplicitato il proprio sostegno fattivo all’iniziativa.

A concludere la serata, l’”ufficiale consegna della “busta” con il ricavato dalla Tombola dei fiori, alla Presidente di Cerino Zegna che ci ha voluto ringraziare con le parole stesse che hanno accompagnato la presentazione del primo premio: un BONSAI di ROSA.

"Il Bonsai di rosa non è simbolo solo di bellezza ed eleganza,

ma anche di dedizione e di cura".

Valori condivisi e promossi, ogni giorno, da tutti coloro che si dedicano agli esseri viventi.