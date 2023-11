Biella, Fondazione Maria Bonino celebra la Santa Messa: gli onori ai benefattori.

La fondazione Maria Bonino, venerdì 24 novembre 2023, celebra la Santa Messa in onore ai suoi benefattori; per l’occasione verranno ricordati:

Liliana Pomi

Giancarlo Zilio

Rita Vineis

Lidia Basso

Alma Lanza

In 18 anni la Fondazione Maria Bonino ha ricevuto lasciti testamentari per un totale di 648 mila euro destinati alla cura dei bambini e delle mamme. Inoltre, ha ricevuto donazioni per un totale di 1.613.000 euro e proventi pari a 602.000 euro grazie alla destinazione del 5×1000, con la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Gli interventi finanziari complessivi, a sostegno dei progetti di cura nell’area materno infantile nei paesi a Sud del Sahara, ammontano a 2.335.000 euro.

Ringraziamo tutti i donatori che, fin dalla nascita della Fondazione, ci hanno sostenuto e tutti coloro che si sono aggiunti nel corso degli anni, credendo nel valore della solidarietà a favore dei progetti di tutela della salute materno-infantile.

“Chi vorrà unirsi a noi potrà raggiungere la Chiesa in Via San Filippo, 12 a Biella”.