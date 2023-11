A Palazzo Lascaris ricevuta Francesca Bergesio, Miss Italia piemontese

A nemmeno una settimana dall’incoronazione, Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, è stata ricevuta a Palazzo Lascaris dal presidente Stefano Allasia, dal vicepresidente Francesco Graglia e dal consigliere Paolo Demarchi.

“Francesca è non solo bellissima ma anche solare, educata, rispettosa e intelligente: ci rende orgogliosi per come sta rappresentando il Piemonte – ha affermato il presidente Allasia -. Una ragazza che ha anche intrapreso un percorso di studi impegnativo, alla facoltà di medicina, per il suo futuro. È un altro orgoglio per il nostro Piemonte ed è per questo che abbiamo voluto invitarla a Palazzo Lascaris”.

“Siamo molto fieri per una Miss Italia piemontese e cerverese – ha detto il vicepresidente Graglia -. È stato bellissimo seguire il cammino di Francesca sin dalla finale di Barbaresco, quando venne proclamata miss Piemonte. Una ragazza che conosco da tempo e che oltre essere bella, ha anche un carattere sensibile e altruistico”.

La diciannovenne di Cervere, che è la quinta piemontese ad aggiudicarsi il titolo di più bella d’Italia, ha affermato di provare “un’emozione grandissima. Stento a credere di essere stata invitata nel Consiglio regionale della mia Regione. Sono nata e cresciuta in un piccolo paesino in Provincia di Cuneo ed è da lì che viene la mia semplicità e l’amore per le piccole cose. Mi sono poi trasferita nel mondo cittadino a Torino, dove ho vissuto in convitto 5 anni per frequentare il liceo Così ho conosciuto il mondo più dinamico e caotico della grande città. Ed è questo connubio bellissimo che voglio sempre portare con me. Vengo da Cervere dove è in corso la Fiera del porro, un prodotto di eccellenza che ho anche personalmente promosso e ne sono molto fiera. Non vedo l’ora di girare l’Italia portando sempre nel mio cuore il Piemonte, la mia terra”.

Ad accompagnare Francesca Bergesio, Mirella Rocca, esclusivista di Miss Italia per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.