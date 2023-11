Provvedimenti viabilistici in occasione del corteo per il cessate il fuoco in Palestina

In occasione di un corteo per il cessate il fuoco in Palestina previsto domani sabato 18 novembre dalle ore 15 sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo e secondo il senso di marcia, nelle seguenti vie:

- Corso 53° Fanteria dall’ingresso dello Stadio a viale Macallè,

- viale Macallè, da Corso 53° Fanteria a via Rosselli,

- via Rosselli, da viale Macallè a via Lamarmora,

- via Lamarmora, da via Rosselli a piazza Unità d’Italia,

- piazza Unità d’Italia, lato nord-est, area stalli a pagamento (arrivo previsto ore 17.00).

Inoltre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Unità d’Italia e temporanea sospensione della circolazione lato nord-est, area stalli a pagamento sabato 18 novembre 2023 dalle ore 12.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine della manifestazione.