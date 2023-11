Tutto pronto per il Biella Motor Show

Ancora pochi posti disponibili per il Biella Motor Show 2023, appuntamento ormai tradizionale, che negli anni passati ha raccolto consensi ed applausi facendo il pieno di partecipanti ed appassionati. Ad organizzare l’evento, in programma per sabato 18 e domenica 19 novembre nell’area di Città Studi a Biella, la scuderia Biella Motor Team, in collaborazione con lo Scorpion Tuning Club.

Sabato dalle 14 alle 17 e domenica dalle 9 alle 17 i piloti daranno dimostrazioni di guida al volante di vetture moderne e storiche, sia stradali che in conformazione da gara, senza rilevazioni di tempi e classifiche finali, su un percorso presidiato dagli esperti Ufficiali di gara dell’Augb Biella.

Il tracciato che misura circa 1,2 chilometri è altamente spettacolare - con ampi spazi a disposizione del pubblico - e verrà allestito sulla base delle norme di sicurezza previste dai regolamenti. Non mancheranno, nella vasta area del Biella Motor Show 2023, esposizioni di automobili e stand dove sarà possibile mangiare e bere. Tra gli appuntamenti del week end motoristico da segnalare la cena del sabato sera nel corso della quale verrà eletta Miss Biella Motor Show e, alle 9,30 di domenica, la partenza del Motogiro d’Autunno aperto a tutti i tipi di moto.

Il Biella Motor Show 2023 cominicerà sabato 18 quando, dalle 9 alle 12, si svolgeranno le verifiche ante gara presso l’Accademia dello Sport in corso Pella. Dalle 14 alle 17, come detto, le vetture gireranno sul percorso. Domenica dalle 7,30 alle 8,30 si terranno le verifiche per chi partecipa solo alla seconda giornata e poi, dalle 9 alle 17, i piloti daranno ancora dimostrazione al pubblico delle proprie capacità di guida.

Per maggiori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione alle due giornate di esibizione in pista, si può visitare il sito www.biellamotorteam.it oppure scrivere all’indirizzo mail biellamotorshow@libero.it oppure, ancora, chiamare il numero 338.8403284.