“La versione di Giorgia” secondo Alessandro Sallusti

“Giorgia Meloni è una persona pragmatica e simpatica, in cui Giorgia donna determina Giorgia politica e viceversa”.

Parole di Alessandro Sallusti, Direttore de “Il Giornale” ed autore de “La versione di Giorgia”, che ha presentato il libro questa sera, venerdì 17 novembre, all’Agorà Palace Hotel di Biella dialogando con il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

In “La versione di Giorgia” il Presidente del Consiglio si confronta appassionatamente con le sfide che deve affrontare, come guerra in Ucraina, crisi energetica, transizione ecologica, inflazione, investimenti mirati a favorire la crescita e ridurre il debito, Europa vicina alle esigenze dei suoi cittadini, su Piano Mattei.

Per scrivere “La versione di Giorgia”, Sallusti ha incontrando Giorgia Meloni in posti molto diversi tra loro. “Da Palazzo Chigi, - dice Sallusti - in cui Giorgia si sente prigioniera, al suo bellissimo ufficio con terrazzo a Montecitorio. Alle case di amici, in cui l’ho vista gattonare insieme alla figlia Ginevra”.

Sallusti ha poi inanellato aneddoti come gli incontri con leader mondiali come Biden, Xí Jìnpíng, Erdogan, Rutte: “Nonostante glielo sconsigliassero, Giorgia ha voluto il numero di telefono diretto dell’ex presidente olandese per avere un incontro, e Mark Rutte ha apprezzato molto. Con Xí ha fatto valere le ragioni economiche italiane penalizzate dalla Via della Seta, tanto che, interpellando Giorgetti dopo l’incontro, il Ministro dell’Economia ha replicato “adesso dobbiamo uscire vivi da questo palazzo”.

Nella visione di Giorgia ci sono due obiettivi. “Sono la stabilità di governo – spiega Sallusti – e la riforma della giustizia, elementi fondamentali per l’economia italiana”.

Ecco come il Direttore Sallusti racconta “La versione di Giorgia”

Ed ecco il commento di Andrea Delmastro Delle Vedove