Anche a Biella torna la Colletta Alimentare: appuntamento domani, sabato 18 novembre

Anche a Biella torna la Colletta Alimentare: l' appuntamento è domani, sabato 18 novembre.

In tutto sono 24 gli esercizi commerciali coinvolti, si trovano Andorno, Biella, Candelo, Cerrione, Cossato, Dorzano, Masserano, Gaglianico, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Quaregna e anche Borgosesia.

Partecipa anche tu: recati in uno dei supermercati aderenti all’iniziativa e dona la spesa per chi è in difficoltà.

Quest’anno i prodotti di cui si ha bisogno sono:

- Olio

- Verdure o legumi in scatola

- Polpa o passata di pomodoro

- Tonno o carne in scatola

- Alimenti per l’infanzia

L’iniziativa prevede la nostra presenza presso i Punti Vendita aderenti della Grande Distribuzione Organizzata per invitare a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.