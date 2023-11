Venerdì 17 novembre, oggi si celebra il Gatto Nero Day

Oggi venerdì 17 novembre è la diciottesima edizione del Gatto Nero Day.

La giornata del gatto nero nasce diciassette anni fa da un idea dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA e presto si è trasformata in un appuntamento internazionale contro tutte le sfighe e le superstizioni e ovviamente per la protezione dei gatti neri di tutta Italia e di tutto il mondo. Sono ancora molte le superstizioni che ruotano attorno a questo meraviglioso felino e mai come quest'anno in cui la giornata cade di venerdì 17 vogliamo concentrarci per dare ancora maggiore impulso alla lotta contro le superstizioni.

Quest'anno rilanciamo la proposta ai comuni di realizzare una segnaletica stradale che indichi il passaggio dei gatti neri al fine di evitare di investirli in quanto ogni anno sono centinaia i gatti che neri che muoiono investiti dalle auto che poi se ne vanno senza soccorrere il gatto ferito.

"Sono diverse centinaia le iniziative che ci saranno in tutta Italia nel fine settimana a sostegno dei gatti neri- scrivono gli animalisti di AIDAA- noi oltre a promuovere questa iniziativa della cartellonistica stradale anti sfiga anche quest'anno metteremo a disposizione l'albo ufficiale del gatto nero a cui iscrivere gli amici felini neromantati"