Volley: a Lessona arriva la Pro Patria Milano, Bonprix TeamVolley non può sbagliare.

Settimo turno nel campionato nazionale di Serie B2. A Lessona, domani sabato arrivano le milanesi della Bracco Pro Patria . Il bonprix TeamVolley è reduce dalla bella vittoria conquistata ad Agrate Brianza, ma è chiamato a migliorare il rendimento casalingo, fatto di due sconfitte e una sola vittoria. Soprattutto, le ragazze di coach Fabrizio Preziosa non dovranno dare peso al ruolino di marcia della Pro Patria, ad oggi sempre sconfitta con rotondi 3-0. Primo servizio alle 20.30 .

Ad introdurre la gara è il vice Paolo SALUSSOLIA: «Ci sono delle insidie, quando affronti un avversario di bassa classifica c’è sempre il timore dietro l’angolo che si possa prendere l’impegno sottogamba, anche a livello inconscio. Non deve succedere, per due motivi: perché vanificherebbe la bella vittoria di Agrate e perché dobbiamo ricordarci da dove veniamo. L’anno scorso, eravamo nella stessa situazione della Pro Patria, ma ci siamo salvati. Le milanesi sono scese dalla B1, con un gruppo nuovo “promosso” dall’Under16 della scorsa stagione: sono quasi tutte del 2008 e del 2009, con un opposto e un centrale di qualità. Sono in costruzione, è evidente. Noi dovremo mettere pressione costante e fare bene le cose a cui lavoriamo in settimana, senza crearci delle difficoltà evitabili».

Aggiunge il centrale Chiara BINDA: «Quella di sabato non è una partita da sottovalutare, assolutamente. In settimana l’abbiamo preparata bene, in ogni dettaglio. La sfrutteremo anche per approcciare al meglio il match di sabato prossimo, quando sfideremo in trasferta la capolista. In ogni caso, queste due partite saranno entrambe un buon banco di prova per mettere in pratica tutto quello che stiamo facendo da mesi, per sbloccarci definitivamente e iniziare a giocare come sappiamo».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Serie B2

Sabato 18/11, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

BONPRIX TEAMVOLLEY – Bracco Pro Patria Volley Milano

Serie D

Sabato 18/11, ore17. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Vivi Energia Pallavolo Scurato

Under18

Domenica 19/11, ore 16.30. Palestra “Bollini” di Novara

Pallavolo Scurato – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY

Under16

Domenica 19/11, ore 10. Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Asd Occhieppese Pallavolo

Under14

Domenica 19/11, ore 15. Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Igor Volley Blu

Under13

Sabato 18/11, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Sant’Alessandro Koala Pallavolo