Tennistavolo, l’amara trasferta a Vigevano per il team Campagnolo: 6 le formazioni biellesi

Serie B1.

L’equilibrio che regna tra le formazioni che militano nel girone B del campionato nazionale di serie B1, tra cui il T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo, è veramente eclatante: lo dimostrano i risultati dell’ultima giornata, la quinta del girone di andata. Il Vigevano che dopo i primi tre turni era ancora fermo al palo ha sconfitto la squadra biellese 5 a 2. Il Villa Romanò, formazione contro cui il T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo, alla prima giornata, si era imposto con il punteggio di 5 a 1, ha letteralmente strapazzato il Verzuolo Tonoli, che peraltro giocava in casa; lo stesso Verzuolo che, sette giorni orsono, aveva battuto T.T. Biella tra le mura amiche, al termine di un incontro tiratissimo. La classifica vede ora in testa la squadra B del Pieve Emanuele, con una sola sconfitta al passivo e Verzuolo Tonoli (con una partita in più); tutte le altre squadre ne hanno almeno due. Contro Vigevano la squadra laniera non ha avuto grosse chances: i due punti sono arrivati a spese di Austria; nulla da fare contro Deleraico e Sinkevich. Per il T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo hanno giocato tutti: Eugenio Panzera, Francesco Gamba, Simone Cagna e Vincenzo Carmona.

Classifica: Visionottica New Tt Pieve Emanuele-B,8; A4 Verzuolo Tonoli,8; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,6; A4 Verzuolo Scotta,6; Visionottica New Tt Pieve Emanuele-A,6; Asd Us Villa Romano',4; Tt Vigevano Sport - O.Met Group Srl,4; Aon - Milano Sport Tennistavolo,0.

Serie C1.

Netta vittoria per il T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin nel campionato di C1. Impegnati contro la cenerentola del girone, il Silver Lining, la squadra si è imposta con il punteggio di 5 a 1. Tutto decisamente agevole, a parte la sconfitta di Tommaso Sorrentino, che, contro Pusineri, avanti di due set, si fa recuperare e battere in bella. Un punto di Matteo Passaro e due punti sia per David Dabbicco che per Fabio Cosseddu hanno determinato il risultato finale. Gli avversari hanno schierato Portelli, Pusineri e Quijada

Classifica: Asd Tt Romagnano,10; Tennis Tavolo Torino,10; Tt Ossola 2000 Mokavit,6; G.S. G. Regaldi Novara,4; Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin,4; Asd Tt Gasp Moncalieri "B",2; Tennis Tavolo Gallarate,1; Tt Silver Lining Asd 'A' ,0.

Serie C2.

Prosegue la marcia vittoriosa del T.T. Biella - RDM Automazioni e Sicurezza nel campionato regionale di serie C2. Impegnati a Novara, contro la seconda forza del girone gli atleti biellesi, trascinati ancora una volta dall’imbattuto Stefano Erba, si sono imposti con il punteggio di 5 a 1. Due punti del capitano su Lucchini e Ramazzotti, due di Luca Lanza su Ramazzotti e Oglietti e uno di Mattia Noureldin, battuto in tre set da Lucchini, su Giudice. Per quanto riguarda l’esito finale del campionato, sembra proprio non ci debbano essere sorprese, ma l’attenzione deve comunque rimanere massima.

Classifica: Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,8; Asd Tennistavolo Novara Hcm,6; Asd Tt Romagnano,6; Tennis Tavolo Torino B,4; G.S. G. Regaldi Novara,4; Tt San Salvatore - Terme Di Montevalenza,2; Asd Tt Gasp Moncalieri,0.

Serie D1.

In serie D1, per il Tt. Biella Tintoria Ferraris, all’ennesima prestazione maiuscola di Lodovica Motta, non ha fatto riscontro una altrettanto valida performance dei compagni di squadra. I due punti conquistati dalla brava atleta sono rimasti gli unici in carniere. Contro la formazione dell’Ossola 2000, che ha schierato per l’occasione l’esperto Calella, il match si è infatti chiuso con il punteggio di 4 a 2 a favore degli ospiti. A secco sia Federica Prola contro Daniele e Loforese sia Stefano Torrero, opposto a quest’ultimo e a Calella. Per Lodovica Motta, invece, una gara da incorniciare: i punti sugli esperti Daniele e Calella sono veramente pesanti.

Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,8; Pol Vigliano Studio Dentistico Loro,8; Tt. Biella Tintoria Ferraris,4; Tt.Ossola 2000 Rist. Terminus,4; Asd Tennistavolo Novara Hcm,3; G.S. G. Regaldi Novara,2; A.S.D. Splendor 1922,1.

Serie D2.

Anche la formazione del T.T. Biella Pizzeria Giordano, nel campionato di D2, era impegnata, in casa, contro una formazione ossolana, quella abbinata al Gastropub Balabiot. La formazione ospite, ancora imbattuta, ha però incontrato una formazione molto determinata e combattiva che le ha inflitto la prima sconfitta in campionato. Gli atleti di casa si sono superati e hanno portato a casa un risultato del tutto inatteso. Tutti a segno i portacolori biellesi, Federico Arno Bertagna, Gianni Massazza su Ricca ed il capitano Michele Motta su entrambi. I due punti degli ospiti sono arrivati per mano del bravo Pedroli.

Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,10; Tt.Ossola 2000 Balabiott Gastropub,8; Tt Baveno Lago Maggiore,6; Tt. Biella Pizzeria Giordano,6; Tt Oleggio,5; Asd Tt Romagnano B,3; Tt.Ossola 2000 Mulino San Giorgio,2; Asd San Giuseppe,0.

Serie D3.

Bella prestazione in campionato di D3 per i giovani del T.T. Biella Barbera Auto, che impattano il match contro il Vigliano. Due punti di Alessio Peretti, che si esprime a discreti livelli, e uno di Luca Rizzo; nulla da fare per Gabriele Carisio che perde entrambe le partite al quinto set. Per gli ospiti hanno giocato Muscalu, Ricci e Villa.

Classifica: A.S.D. Splendor 1922,8; Asdtt Ivrea,6; Coumba Freide Tt Aosta,6; Asd Polisportiva Fc Vigliano,5; Tt. Biella Barbera Auto,3; Tennistavolo Sisport A,1; Tennistavolo Sisport D,1.

