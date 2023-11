Tennis Tavolo, week end con il Grand Prix giovanile per TT Biella - Foto TT Biella

Domenica 12 novembre si è disputato a Cossato, con l’organizzazione della locale società sportiva Splendor 1922, la seconda prova del Grand Prix Giovanile.

La partecipazione, con 158 atleti/gara, è stata particolarmente nutrita anche per il fatto che l’altra prova, giocata in concomitanza, si svolgeva a Fossano e quindi alcune società del torinese hanno optato per questa sede, piuttosto che affrontare una più lunga ed onerosa trasferta. Dieci le società piemontesi accreditate, più gli amici aostani del Coumba Freide ed anche alcuni atleti del Tennistavolo Genova accompagnati da Alessandro Quaglia.

Tra queste, presente anche il nostro sodalizio con un gruppetto di 14 piccoli atleti: Le ragazzine, Agnese Serafin, Gaia Noureldin e Lodovica Motta e e i maschietti, Daniele Milanesi, Edoardo Grosso, Gabriele Carisio, Gabriele Marfisi,Jacopo Siciliano, Wu Jin Hao, Lorenzo La Porta, Luca Rizzo, Mattia Noureldin, Roman Zortea e Stefano Torrero.

Da segnalare le vittorie di Lodovica Motta nelle gare under 17 ed under 21, quella di Mattia Noureldin nell’under 15 e gli ottimi piazzamenti di Stefano Torrero, secondo nell’under 17 e terzo nell’under 21, di Gaia Noureldin, seconda sia nell’under 17 che nell’under 21 e della neo-arrivata Agnese Serafin, terza nelle medesime categorie.