Ritmica: un oro ed un bronzo per la Rhythmic School al Trofeo Winter Club FGI GR, FOTO

Si è disputato nel week end, presso il Palazzetto dello sport di Candelo, il Trofeo Winter Club FGI di ginnastica Ritmica, gara a squadre che ha visto scendere in pedana nella due giorni di gara 350 ginnaste in rappresentanza di una trentina di associazioni piemontesi e valdostane.

In cabina di regia, con la collaudata squadra di volontari, la scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya che oltre a distinguersi per l’organizzazione inappuntabile della manifestazione non ha mancato l’appuntamento con il podio con le proprie atlete. Nella giornata di sabato ha gareggiato la squadra LC composta da Esther Carolina Sales Neto impegnata a fune e cerchio, Ginevra Viana che ha effettuato la palla ed Ilaria Giabardo che ha portato in gara clavette e nastro. Esecuzioni complessivamente di ottimo livello, anche se alcune con qualche piccola imprecisione, che ha comunque convinto la giuria a porre la squadra sul terzo gradino del podio. Risultato di estremo interesse considerando che in competizione c’erano una trentina di team.

Nella giornata di domenica, in campo la squadra LA composta da Ginevra Romanini impegnata a Corpo libero e palla, Giorgia Maria Bonifacio al cerchio e Ginevra Lanza a clavette e nastro che con buona tecnica e senza errori hanno portato a compimento le loro esecuzioni premiate dalla giuria con il primo posto e la medaglia d’oro. Hanno gareggiato con le squadre LB, Ginevra Segatto che ha disputato fune e cerchio ed Alice Cola che ha effettuato palla e nastro con discrete routine ottenendo il sesto posto. Hanno accompagnato le ginnaste in gara Arianna Prete, Giada Vitale e la DT Tatiana Shpilevaya che commentano la prova delle loro atlete: “ Ottima la squadra LA, eccellente la squadra LC, sufficiente la squadra LB.

La gara a squadre è una competizione molto particolare in quanto vengono richiesti degli attrezzi, in modo particolare la fune, che occorre avere già preparato in precedenza perché non sempre prevista nelle varie formule di gara. Non abbiamo avuto molto tempo per preparare il Trofeo Winter club ma nonostante le avversità abbiamo ottenuto il podio con due squadre su tre – concludono le tecniche - grazie all’abnegazione ed alla determinazione delle nostre atlete, sempre tese al raggiungimento della miglior performances possibile”.

Procede senza soste il calendario FGI, nel prossimo week end si disputeranno a Campobasso le finali del campionato Gold di specialità GR, a difendere i colori della Rhythmic School ci saranno Elena Pavanetto nella categoria allieve, qualificatasi con palla e nastro, e Giulia Sapino nella categoria Junior in gara con le clavette. Le RSgirls saranno accompagnate all’ importante appuntamento nazionale dalla DT Tatiana Shpilevaya.