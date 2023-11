I “Biella Corse” Davide Negri e Marco Zegna vincono il titolo del trofeo N5 Terra

Obbiettivo di stagione centrato per Davide Negri e Marco Zegna, equipaggio Biella Corse che, questo fine settimana al Rally del Brunello, ha ufficialmente vinto il titolo italiano del Trofeo N5 Terra. Qui di seguito il commento del pilota, i risultati delle gare del fine settimana e i prossimi appuntamenti in programma.

Rally del Brunello

L'equipaggio Biella Corse Davide Negri e Marco Zegna, al Rally del Brunello, che si è corso questo fine settimana a Montalcino, in provincia di Siena, ha conquistato il titolo italiano del Trofeo N5 Terra.

Negri-Zegna hanno gareggiato con la Citroën DS3 (gruppo RC2N, classe N5) preparata dalla "factory" Tecnica Bertino di Casal Cermelli (Alessandria) e si sono piazzati al 14° posto assoluto, dodicesimi di gruppo e secondi di classe, raccogliendo così i punti necessari a confermare la loro leadership del Trofeo.

"Non sono molto contento della gara" ha però commentato al termine il pilota biellese "perché avevo provato poco e fatto solo la correzione delle note. Quelle prove, molto molto tecniche e difficili, non le avevo mai fatte e quindi mi sono dovuto "tenere molto". A un certo punto ho cercato di forzare un po' perché volevo tenere il passo di Travaglia (e in una prova gli sono anche stato davanti) però ... vedevo che ero troppo "sulle righe" e, non volendo buttare via il Trofeo per un'uscita di strada o una toccata, ho "lasciato un po' andare". Per il resto tutto bene, la macchina è a posto, tant'è che non abbiamo mai avuto problemi".

Ora l'attenzione è tutta puntata sulla finalissima, che si correrà sul misto “terra-asfalto” dell’Autodromo di Monza il primo weekend di dicembre. Il Rally AC Monza, infatti, metterà a confronto i migliori interpreti del Trofeo N5 Asfalto e del Trofeo N5 Terra, con in palio la vittoria assoluta del Trofeo N5 Italia.

"Noi partiamo in buona posizione" aggiunge Negri "perché fra terra e asfalto abbiamo preso più punti di tutti. Però Monza è una gara a coefficiente 4 e anche altri possono mirare al primo posto. Insomma, a Monza dobbiamo vincere, punto!"

Va anche ricordato che Monza designerà il vincitore della Coppa Aci Sport 4WD, dove Negri-Zegna hanno buone possibilità di vittoria.

Special Rally Circuit Vedovati Corse

Al 7° Special Rally Circuit Vedovati Corse ha partecipato anche il navigatore Biella Corse Luca Pieri, in gara al fianco del pilota Filippo Serena su di una Skoda Fabia (gruppo R5/Rally 2, classe oltre 2000). Hanno terminato la gara al 32° posto assoluto, ventottesimi di gruppo e di classe.

Rally 2 Laghi

Nella nona edizione del Rally 2 Laghi - 13° Rally dell'Ossola, ha gareggiato anche l'equipaggio Biella Corse Pietro Colla e Pietro Monti, in gara con una Renault Clio Williams (gruppo RC4N, classe A7). Si sono però ritirati nella seconda prova speciale della gara.

Rally Ronde delle Valli Imperiesi

Al 12° Rally Ronde delle Valli Imperiesi, che si correrà a Imperia (Liguria) nei giorni sabato 18 e domenica 19 novembre, parteciperà anche il valdostano di "Biella Corse" Rudy Perruquet, con Francesca Belli sulla Renault Twingo RS (gruppo Rally4, classe R2) numero 55. In gara ci sarà anche il navigatore Stefano Bruno-Franco, che affiancherà il pilota Bruno Godino sulla Skoda Fabia RS Evo (gruppo R5, classe Rally 2) numero 26. La giovane navigatrice valdostana di Biella Corse Lale Murix Jennyfer affiancherà invece il pilota Samuele Valzano sulla Citroen Saxo VTS (classe N2) numero 123. La gara si correrà nella giornata di domenica 19 novembre con partenza e arrivo a Imperia. In programma quattro passaggi sul tracciato "Guardiabella" (di 10,90 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 206,00 chilometri di cui 43,60 di prove speciali.

Rally Città di Schio

Al 32° Rally Città di Schio, ultima prova dell'IRC 2023, saranno presenti due navigatori Biella Corse. Marco Zegna sarà questa volta a fianco del pilota Flavio Brega sulla Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) numero 14; mentre Alessandro Rappoldi navigherà il pilota Giorgio Sisani sulla Peugeot 208 VTI R2 (gruppo RC4N, classe Rally4/R2) numero 70. Il rally, con partenza e arrivo a Schio (Vicenza) si correrà nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18. Il primo giorno i concorrenti affronteranno una sola prova, la "Monte di Malo" (di 12,73 chilometri); il giorno dopo le restanti sei prove, ricavate da due passaggi sui tracciati "Santa Caterina" (di 10,71 chilometri), "Ponte Verde" (di 11,33 chilometri) e "Pedescala" (di 12,50 chilometri).

In totale verranno percorsi 286,68 chilometri, di cui 81,81 di prove speciali.