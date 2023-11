Golf, domenica a Cavaglià “Swing Ama La Ricerca”

Grande successo di partecipazione domenica 12 novembre al Golf Club Cavaglià per la Relais San Desiderio Golf Cup (18 buche Stableford 3 categorie) che ha visto al via 104 partecipanti. La più fortunata Enrica Aprile che ha vinto ad estrazione un soggiorno per 2 persone presso la storica dimora nel Monferrato.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Alberto Schellino Cavaglià 35, 1° Netto Claudio Noussan Panorama Golf 39 2° Netto Michel Glarey Courmayeur 37. 2a categoria: 1° Netto Luigi Ruggiero Cavaglià 39, 2° Netto Andrea Bonatti Gressoney 38. 3a categoria: 1° Netto Massimo Attadio Druento 44, 2° Netto Elvio Biollino Tenuta Castello 42. 1° Ladies Elena Rossi Cavaglià 33. 1° Seniores Andrea Gronda Mulino Cerrione 41.

Il calendario gare di novembre del Golf Club Cavaglià proseguirà domenica 19 con l’evento benefico lo “Swing Ama La Ricerca” by Forteto della Luja (gara a coppie 4PM su 18 buche) dove ci sarà in palio un tartufo che arriva direttamente dalla tenuta dell'azienda agricola.

La manifestazione raccoglie fondi per l’Associazione Italiana per lo Studio delle Patologie Endocrino-Metaboliche Rare (AISPER). Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it .

Sabato pomeriggio, 18 novembre, dalle ore 14 si chiuderà la stagione 2023 del Club dei giovani con la consueta gara finale. Ad accompagnare durante la giornata ci saranno dei rappresentanti di Allianz Bank che alle 15 circa terranno una breve conferenza per i genitori e chi vorrà partecipare. Alle 16 ci sarà la premiazione dei ragazzi. Sempre nel pomeriggio dalle 14 si svolgerà una prova golf gratuita per i neofiti.A fine giornata Allianz Bank sarà lieta di offrire un rinfresco a tutti i presenti.

Domenica 26 novembre è prevista la seconda edizione del “Derby Juve Vs Toro by Golf Sì” (Stableford singola 18 buche - che sarà l’ultima prova valida per lo score d’oro).