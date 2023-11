Calcio, alla Chiavazzase Rainero, Di Francesco e Lofrano

La Chiavazzese ‘75 comunica che Brian Rainero, Stefano Lofrano e Gaetano Di Francesco sono ufficialmente dei nuovi calciatori blucremisi e disposizione del tecnico Ariezzo. Tre colpi di grande rilievo sono stati messi a segno dal nostro DS Vilmo Rosso che, con grande maestria e caparbietà, è riuscito a portarli a vestire la maglia della Chiavazzese prelevandoli da altisonanti compagini di Eccellenza, sbarazzandosi unitamente di lusinghe di Club di categorie superiori. Tre giocatori di assoluto valore che, già da ora, vanno ad aumentare esponenzialmente il valore tecnico e tattico della rosa della nostra Prima Squadra, portando al suo interno molta esperienza, gioventù e professionalità.

Partendo dal ruolo più arretrato, ecco Brian Rainero, portiere classe 1998, che con i suoi 190 centimetri andrà a difendere la porta chiavazzese. Non c’è bisogno di grandi presentazioni per il nuovo numero 1 blucremisi in quanto, già il nome stesso, rimanda a grandi trascorsi grazie alle sue ottime qualità che l’hanno contraddistinto in questi anni nonostante la giovane età. Ce lo ricordiamo recentemente nelle scorse due stagioni con indosso la maglia gloriosa dell’A.S. Biellese 1902 dove, a suon di parate, è risultato essere uno dei migliori estremi difensori del panorama calcistico regionale. Ancora prima di vestire la casacca bianconera, Rainero ha militato nel Milano City - sempre in Eccellenza - e nella Folgore Caratese in Serie D. Dopo aver terminato la formazione nelle squadre giovanili della Pro Vercelli, ha esordito tra i grandi di Eccellenza nella stagione 2016/2017 tra le fila dell’LG Trino. Questa stagione, fino poco fa, allo Stresa Vergante di Eccellenza.

Avanzando di reparto presentiamo Gaetano Di Francesco, tutto-fare del 2004, che ha impressionato già la scorsa stagione con la nostra maglia sotto la sapiente guida di mister Ariezzo. Viste le ottime prestazioni messe in mostra, nell’agosto 2023 fa ritorno nella sua squadra di appartenenza, l’A.S. Biellese 1902, dove viene impiegato in alcuni frangenti da mister Montanarelli in Eccellenza. Di Francesco però decide dopo pochi mesi di far ritorno in blucremisi per avere la possibilità di crescere ulteriormente e dare una grossa mano alla nostra compagine di Promozione. Impiegato principalmente come terzino su entrambe le fasce, il nostro nuovo giocatore può tranquillamente ricoprire anche il ruolo di esterno d’attacco e interno di centrocampo. Dotato di grande tecnica, fisicità e senso della posizione, Di Francesco è una vera perla a disposizione della squadra.

Spazio ora al nostro nuovo attaccante: Stefano Lofrano. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Novara e della Pro Vercelli, il nostro nuovo bomber classe 2003, grazie a numeri da capogiro, partecipa al campionato di Primavera Nazionale nella stagione 2021/2022 con la Pro Vercelli. Anche in questo campionato è autore di grandi prestazioni tanto che molte squadre di Eccellenza si annotano il suo nome ma è proprio l’A.S. Biellese 1902 ad assicurarsi le sue prestazioni del baby talento. Nella scorsa stagione, dunque, veste la casacca bianconera laniera dove sfiora la promozione in Serie D e, terminata l’avventura in terra biellese, si trasferisce all’Alicese Orizzonti di Eccellenza dove resta fino a dieci giorni fa. Arrivato nel nostro Club la scorsa settimana, Lofrano viene già schierato nella sfida di Coppa Italia contro il Cameri e nel derby di campionato contro il Fulgor Valdengo e, nonostante siano state poche le ore dal suo arrivo in blucremisi, il nostro neo-attaccante è riuscito a mettere in mostra le sue doti condite da molto spirito di squadra e di sacrificio; come se conoscesse l’ambiente da qualche stagione. Le sue prestazioni saranno “manna dal cielo” per noi.