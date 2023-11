Un servizio di pulizia per Sanitrit può essere un servizio molto importante e in certi casi molto utile perché fa parte dell'assistenza clienti e della manutenzione preventiva che fa la differenza per evitare dei problemi che inevitabilmente si creerebbero.

Quando parliamo di un Sanitrit parliamo di un dispositivo fondamentale che serve come sistema di triturazione e sollevamento delle acque reflue e serve a garantire un corretto funzionamento di un bagno, di una cucina, o di una lavanderia in quegli spazi in cui non era possibile installare un sistema di scarico tradizionale.

Per quanto riguarda la manutenzione in questo caso si parla di rimuovere intanto dei detriti accumulati nel tempo e residui che ostacolano il sistema di funzionamento.

Il servizio di pulizia, e in generale una manutenzione preventiva, serve moltissimo anche per evitare la diffusione di cattivi odori nell'ambiente circostante.

Cosa molto importante, che dovrebbe stimolarci a prenderci cura di questo sistema contattando i tecnici per la manutenzione, è che grazie alla stessa possiamo prolungare la sua durata di vita perché si riducono gli stress sul sistema, ma soprattutto si prevengono guasti e danni che poi richiederebbero delle costose riparazioni o sostituzioni.

Molte persone fanno l'errore di non utilizzare il servizio assistenza clienti per il servizio di pulizia per risparmiare. Consigliamo invece di chiedere il costo di chiamata che farà parte della tariffa finale tenendo conto che potrebbe variare in base ai problemi effettivi trovati al momento del sopralluogo.