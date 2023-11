Biella, PMI DAY 2023: la XIV Giornata nazionale delle piccole e medie imprese.

Il Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese aderisce anche quest'anno al PMI DAY: l'iniziativa nazionale che, dal 2010, vede ogni anno le piccole e medie imprese associate a Confindustria aprire le porte ai giovani per visite guidate e incontri. L'iniziativa prevede delle visite guidate presso le aziende che hanno aderito, rivolte ai ragazzi ed agli insegnanti degli Istituti Superiori e si svolgerà giovedì 16 e venerdì 17 novembre: due giorni in cui centinaia di studenti visiteranno decine di aziende del territorio.

L'obiettivo dell'iniziativa è contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva locale: un'occasione per raccontare la storia dell'impresa, l'orgoglio, i valori e la cultura che sottostanno al lavoro quotidiano delle persone che ne fanno parte, cercando di coinvolgere in prima persona studenti e docenti.

Stefania Ploner, presidente Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese, commenta: "Il Pmi Day è un'occasione preziosa per noi imprenditori per riuscire ad avvicinare i ragazzi al mondo dell'impresa. È soprattutto un'esperienza utile perché gli studenti possano aver maggiore consapevolezza rispetto al panorama delle aziende del territorio, per favorire la loro libertà nella scelta rispetto al loro futuro scolastico e professionale".

Il tema di questa edizione è la Libertà. Libertà quale valore fondante di una società. Libertà come diritto da difendere, da garantire e da rispettare. Libertà come responsabilità verso gli altri e verso il bene comune. Libertà come leva per la ricerca, l’innovazione e la crescita economica.

Libertà intesa come possibilità per i giovani di scegliere e di costruire il loro futuro, mantenendo la propria unicità e di sviluppare, attraverso lo studio, le competenze che li guideranno verso un percorso di successo e di soddisfazione.

L’impresa è pronta ad accoglierli moltiplicando il valore della libertà che dev’essere considerato uno spazio che si conquista ma si può e si deve ampliare in un contesto di regole, anch’esse parte della cultura d’impresa.

Pensare, scegliere, inventare, sbagliare, agire, difendere, chiedere, rispettare sono tutte azioni direttamente proporzionali alla presenza di libertà, motore propulsore del presente e del futuro socialmente sostenibile, base fondamentale della cultura imprenditoriale.

L’iniziativa ha ricevuto i patrocini del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed è inserita nella Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea.

Per ulteriori informazioni: 015.848.3240.